30 человек попытались взять штурмом посольство Ливии в Минске и побили дипломата. В дипмиссии работали и россияне

«В шесть утра около 30 человек с болгарками перепрыгнули через забор и пытались проникнуть в здание», — сообщает 27 августа издание Тut.by.

Атаковавшим, среди которых были арабы и русскоговорящие люди, удалось прорваться на территорию посольства. Они потребовали от дипломатов покинуть здание, пригрозив штурмом. Затем в посольстве на Белорусской улице разбили стекло и выломали дверь. От нападавших пострадал временный поверенный в делах Ливии Астейт Мухаммед Марий, у которого остались синяки на теле. Его отбили охранники.

На помощь пришли сотрудники посольства Молдовы, которые вызвали милицию. ОМОН пресек попытку штурма здания. Дипломаты посчитали, что за нападением стоит Правительство национального согласия.

Это не первая попытка штурма ливийской дипмиссии в Минске. Месяц назад было нападение, за которым мог стоять бывший военный атташе посольства. После этого ливийцы обратились в российские охранные структуры. В здании работают и россияне. «Советником по безопасности посольства является гражданин России — Станислав Кудряшов, советником по торгово-экономическому сотрудничеству — также россиянин Евгений Шмыков», — сообщает Тut.by.

В 2011 году при военной поддержке ряда стран НАТО и их союзников правительство Муаммара Каддафи в Ливии было свергнуто, а сам лидер казнен. Осенью 2012 года при проамериканском правительстве снова начались волнения, и в Бенгази убили американского посла.

Страна остается раздробленной на части. После смерти Каддафи функционируют фактически два правительства. Так называемое правительство национального единства представляет Файез аль-Саррадж, которого поддерживает ООН, а Ливийской национальной армией руководит фельдмаршал Халиф Хафтар.