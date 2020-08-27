Правительство Украины запретило приватизацию стратегических предприятий экономики
Правительство Украины определило перечень стратегически важных предприятий, не подлежащих приватизации. В список вошли около 600 предприятий, в том числе «Нафтогаз Украины», сообщил 27 августа премьер Украины Денис Шмыгаль. Также в перечень вошли «Укрэнерго», «Энергоатом», «Укргидроэнерго».
«Правительство одобрило законопроект, определяющий перечень государственных предприятий, не подлежащих приватизации. Мы предлагаем оставить в управлении государства примерно 600 объектов. <...> Среди таких объектов «Нафтогаз», «Энергоатом», «Укрэнерго», «Укргидроэнерго», «Укрзализныця», «Укрпочта» и другие», — написал Шмыгаль на своей странице в Facebook.
Он пояснил, что в список попали предприятия, обеспечивающие энергетическую независимость и обороноспособность государства, предприятии, являющиеся естественными монополиями, а также предприятия, деятельность которых имеет критически важное значение для общества.