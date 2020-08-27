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27.08.2020 12:58
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Правительство Украины запретило приватизацию стратегических предприятий экономики

Правительство Украины определило перечень стратегически важных предприятий, не подлежащих приватизации. В список вошли около 600 предприятий, в том числе «Нафтогаз Украины», сообщил 27 августа премьер Украины Денис Шмыгаль. Также в перечень вошли «Укрэнерго», «Энергоатом», «Укргидроэнерго».

«Правительство одобрило законопроект, определяющий перечень государственных предприятий, не подлежащих приватизации. Мы предлагаем оставить в управлении государства примерно 600 объектов. <...> Среди таких объектов «Нафтогаз», «Энергоатом», «Укрэнерго», «Укргидроэнерго», «Укрзализныця», «Укрпочта» и другие», — написал Шмыгаль на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что в список попали предприятия, обеспечивающие энергетическую независимость и обороноспособность государства, предприятии, являющиеся естественными монополиями, а также предприятия, деятельность которых имеет критически важное значение для общества.

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Комментарии (4)

Агроном аэродрома
Чубайса на них нет!
Капитан Очевидность2
"Правительство Украины запретило приватизацию стратегических предприятий экономики"

Главная новость, что у них ещё вообще хоть что-то есть. Думал уже всё давно растащили.
Савва Морозов
не прошло и 7 лет - опомнились. поросёнок продал бы всё. но коломойский будет недоволен зеленским.
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