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27.08.2020 12:07
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Доминикана готова принять туристов без справок на COVID-19. Корона рассказал о победе над коронавирусом

Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер Корона анонсировал план спасения туристической отрасли страны после пандемии коронавируса.

«Наша цель — свести к минимуму последствия пандемии и способствовать восстановлению туризма. Первоочередное внимание будет уделяться здоровью, созданию рабочих мест и экономическому росту», — цитирует 27 августа заявление главы республики Globe news wire.

Доминикана собирается активно привлекать туристов с сентября. Осенью тест на COVID-19 у прибывающих требовать не будут, однако им стоит быть готовыми к выборочным экспресс-тестам в аэропорту. До декабря туристам также будет предоставляться бесплатная страховка. «Всем туристам <...> будет предоставлен план помощи в поездках в случае заражения коронавирусом, который будет включать покрытие на случай чрезвычайных ситуаций, телемедицину, проживание при длительном пребывании в стране и расходы при смене рейсов», — сообщается в плане правительства.

При этом в стране сохраняется требование социального дистанцирования и использования масок в общественных местах.

С начала пандемии в Доминиканской Республике зафиксировали 92 557 случаев COVID-19.

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Комментарии (2)

f0ntan
Американская подстилка, которая единстенная в совбезе ООН поддерживает американскую резолюцию о санкциях против Ирана. Против американской резолюции о санкциях против Ирана выступили не только Россия и Китай, но и традиционные американские союзники в Европе - Британия, Франция, Германия
ussr_5e4d4b41561db
лучше бы работу предложили бы россиянам, я был бы в числе первых, кто свалил бы туда работать под их гарантии
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