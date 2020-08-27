Доминикана готова принять туристов без справок на COVID-19. Корона рассказал о победе над коронавирусом
Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер Корона анонсировал план спасения туристической отрасли страны после пандемии коронавируса.
«Наша цель — свести к минимуму последствия пандемии и способствовать восстановлению туризма. Первоочередное внимание будет уделяться здоровью, созданию рабочих мест и экономическому росту», — цитирует 27 августа заявление главы республики Globe news wire.
Доминикана собирается активно привлекать туристов с сентября. Осенью тест на COVID-19 у прибывающих требовать не будут, однако им стоит быть готовыми к выборочным экспресс-тестам в аэропорту. До декабря туристам также будет предоставляться бесплатная страховка. «Всем туристам <...> будет предоставлен план помощи в поездках в случае заражения коронавирусом, который будет включать покрытие на случай чрезвычайных ситуаций, телемедицину, проживание при длительном пребывании в стране и расходы при смене рейсов», — сообщается в плане правительства.
При этом в стране сохраняется требование социального дистанцирования и использования масок в общественных местах.
С начала пандемии в Доминиканской Республике зафиксировали 92 557 случаев COVID-19.