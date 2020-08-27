В Общественной палате предложили ограничивать скорость Интернета для незарегистрированных в России соцсетей и мессенджеров

«Социальные сети и мессенджеры должны быть официально зарегистрированными на территории РФ, платить здесь налоги и показывать, какие средства они получают от продажи рекламы, а также от таргетирования или продвижения. Они должны назначить официального представителя в России. В случае, если делать не будут, то регулятор должен ограничить скорость сервиса или платформы», — цитирует 27 августа заявление члена комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества Екатерины Мизулиной РИА Новости.

Консультативно-совещательный орган считает целесообразным ограничивать скорость Интернета для ресурсов, которые не имеют регистрации в России.

По ее словам, на соцсети должна также ложиться дополнительная ответственность за публикуемый контент. Мизулина полагает, что ресурсы должны «открыть всему миру свои стандарты модерации». «Мы должны требовать от компаний четко указывать, что они не разрешают на своих платформах, и приводить примеры того, как это применяется на практике», — резюмировали в ОП РФ.



Накануне скорость Интернета ограничили в Белоруссии «по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности».



В налоговой службе России зарегистрировались российские офисы Facebook, Apple, Google, Microsoft.

