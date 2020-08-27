Посыльный Кисы. Что известно об аресте в США выпускника петербургского Политеха
В США арестован россиянин Егор Крючков. С магистерской степенью петербургского Политеха и страстью к американскому образу жизни он, по версии ФБР, шпионил в интересах хакеров.
Об аресте Егора Игоревича Крючкова сообщило Министерство юстиции США в пресс-релизе о разоблачении подготовки хакерской атаки на американскую компанию.
«В понедельник гражданин России впервые предстал перед федеральным судом по делу о сговоре с целью найма сотрудника компании для внедрения вредоносного ПО в компьютерную сеть, извлечения данных из сети и вымогательства выкупа», — заявил Минюст.
В обвинительном акте ФБР указан город Рино, штат Невада, куда россиянин приехал для вербовки сотрудника компании-жертвы. В социальных сетях «Фонтанка» нашла единственного Егора Крючкова, имеющего друзей в Рино. Им оказался 26-летний выпускник петербургского Политеха.
По мнению ФБР, Крючков в июле 2020 года связался со русскоязычным другом по WhatsApp и предварительно договорился о личной встрече. В США петербуржец прилетел 29 июля, арендовал машину в Сан-Франциско и приехал в Рино.
По некоторым данным, в задачу Крючкова входила вербовка 31-летнего уроженца Украины, переехавшего в США несколько лет назад и устроившегося в местную компанию. С петербуржцем они знакомы достаточно давно.
В первых числах августа Крючков, считает ФБР, предложил другу участие в «специальном проекте». План заключался в установке вредоносного ПО, извлечению данных и вымогательстве денег. Крючков якобы пообещал другу гонорар 1 миллион долларов, если поможет разработать вредоносное ПО, предоставив информацию о внутренних сетях компании-жертвы.
Сдавать работодателя русскоязычный друг не рискнул и сдал Крючкова агентам ФБР. Они контролировали встречи молодых людей и записывали с помощью прослушивающей аппаратуры. Если верить обвинительному акту, шпион из Крючкова не выдающийся. Он неоднократно звонил в Россию по своему телефону и консультировался с сообщниками, как полагает ФБР. В стенограммы прослушек попали данные нескольких человек, предположительно из Петербурга. В обвинительном акте они идентифицированы как Киса, Паша и Саша Скаробогатов. Возможно, имелся в виду Александр Скоробогатов, давний знакомый Крючкова. Его местом работы указана компания «ТелекомСервис». Журналистам Би-би-си Скоробогатов подтвердил общение с Крючковым, но сообщил, что ничего не знает о деятельности выпускника Политеха.
Из обвинительного акта следует, что Крючков в телефонных разговорах со Скоробогатовым упоминал вербуемого сотрудника компании-жертвы и вопросы перечисления гонорара в биткойнах, и Скоробогатов прекрасно понимал, о ком идет речь.
Егор Крючков учился в Институте промышленного менеджмента, экономики и торговли Политеха. В 2017-м он защитил магистерскую диссертацию на тему «Стратегии развития ТЭК Сахалина». По образованию он экономист.
Российские дипломаты знают об аресте Крючкова и пообещали ему правовую помощь.
Сообщения о шантаже американских компаний поступают регулярно. В августе университет Юты признал, что выкупил за 457 тысяч долларов похищенные данные о студентах. Крупнейшая в мире круизная компания Carnival Corporation тоже стала жертвой вымогателей. Ее серверы атаковали 15 августа и получили доступ к системам дочерней фирмы Carnival Corporation и зашифровали файлы на пострадавших машинах. Летом 2020 года бывшему сотруднику Uber Джозефу Салливану предъявили обвинение в сокрытии информации о хакерской атаке и похищении данных миллионов пользователей и водителей. Салливан санкционировал выплату 100 тысяч долларов кибермошенникам.