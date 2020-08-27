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27.08.2020 10:53
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В деле о педофилии в детском баскетбольном клубе Петербурга появились две новые жертвы и расширилась география. Обвиняемый — все тот же тренер

Прокуратура Петербурга направила в суд дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении игроков одного из баскетбольных клубов Московского района. Количество жертв увеличилось.

Как сообщает надзорное ведомство 27 августа, 53-летний мужчина, по версии следствия, в 2018–2019 годах во время выездов в Воронеж, Таллин, а также в оздоровительный лагерь «Голубая стрела» и на территории школы, где базируется клуб, надругался над четырьмя девочками 12 и 13 лет. Ранее в деле фигурировали лишь две пострадавшие. Мужчина пользовался тем, что имел власть над подопечными, будучи их тренером.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело подлежит направлению в Московский районный суд для рассмотрения по существу.

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Комментарии (1)

artistdmisha
Оздоровительный лагерь «Голубая стрела»🤦‍♂️ Надо бы поднять архивы выяснить, кто придумал это название. А затем всех на кол😆
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