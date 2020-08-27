В деле о педофилии в детском баскетбольном клубе Петербурга появились две новые жертвы и расширилась география. Обвиняемый — все тот же тренер
Прокуратура Петербурга направила в суд дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении игроков одного из баскетбольных клубов Московского района. Количество жертв увеличилось.
Как сообщает надзорное ведомство 27 августа, 53-летний мужчина, по версии следствия, в 2018–2019 годах во время выездов в Воронеж, Таллин, а также в оздоровительный лагерь «Голубая стрела» и на территории школы, где базируется клуб, надругался над четырьмя девочками 12 и 13 лет. Ранее в деле фигурировали лишь две пострадавшие. Мужчина пользовался тем, что имел власть над подопечными, будучи их тренером.
После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело подлежит направлению в Московский районный суд для рассмотрения по существу.