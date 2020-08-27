Число жертв коронавируса в России превысило 16 800. Петербург снова в лидерах

Статистику коронавирусных смертей в России пополнил ещё 121 человек, семнадцать из них скончались в Петербурге. Об этом 27 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.



За последние сутки новые смерти от COVID-19 подтвердили в 41 регионе страны. Петербург в этом списке занимает первое место, на втором Москва (12 летальных исходов), на третьем Красноярский край (8 летальных исходов). Пятую строчку делят Ленинградская и Кемеровская области, где коронавирусными признали ещё по пять смертей.