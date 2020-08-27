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27.08.2020 10:42
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Число жертв коронавируса в России превысило 16 800. Петербург снова в лидерах

Статистику коронавирусных смертей в России пополнил ещё 121 человек, семнадцать из них скончались в Петербурге. Об этом 27 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За последние сутки новые смерти от COVID-19 подтвердили в 41 регионе страны. Петербург в этом списке занимает первое место, на втором Москва (12 летальных исходов), на третьем Красноярский край (8 летальных исходов). Пятую строчку делят Ленинградская и Кемеровская области, где коронавирусными признали ещё по пять смертей.

За весь период пандемии, по официальным данным, в Петербурге скончались 2 392 человека, в России число умерших от вируса достигло 16 804.

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Комментарии (4)

Piter Russo
Предлагаю закрыть комиссию по признанию смертей ковидными и публиковать раз в месяц данные по смертности от загса и росстата.
Остальное - лукавство.
Wors
+1
Почему никого не напрягает, что именно мы лидируем по смертям? Губернатор не хочет спросить, почему так происходит? Президент? Это ведь его родной город! Кто-нибудь вообще соберется выяснить причину, почему этих смертей так много в отличие от других городов? Или ну его нафиг?
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