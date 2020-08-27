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27.08.2020 10:25
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На Поэтическом бульваре ветеринар огорчил хозяйку кота. Ликбез по работе с клиентами возьмут на себя полицейские

Вызов ветеринара закончился для жительницы Выборгского района Петербурга общением с полицией. Она решила, что помощь питомцу будет безвозмездной, врач отреагировал болезненно.

Как стало известно «Фонтанке», 27 августа в полицию обратилась 42-летняя жительница Поэтического бульвара, которая попросила отыскать вспыльчивого ветеринара. Она объяснила, что специалист одной из клиник для животных приехал к захворавшему коту, сделал укол и потребовал денег. Женщина доставать кошелёк отказалась.

Как утверждает заявитель, дискуссия об оплате перешла в ссору. Ветеринар не смог подобрать слова и якобы ударил её и подругу, а потом ушёл, прихватив в качестве оплаты смартфон хозяйки.

Пострадавшая от вызова медиков отказалась. Выяснить причину отказа платить специалисту полицейские не смогли. Общаться с заявительницей им пришлось через дверь. Женщина, которая, похоже, была нетрезва, впускать сотрудников отказалась. Её телефон ищут у мужчины лет тридцати в серой толстовке с капюшоном и чёрных брюках.

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Комментарии (4)

daisychain
Нужно было делать укол не коту, а хозяйке. Ну и вообще, обслужить по комплексному тарифу со скидкой, как в рекламах: "Кастрация-Усыпление-Кремация-Утилизация".
Все любят скидки и комплексное обслуживание!
houspi
Это был не ветеринар.
Это была белочка.
Cashmare
не захотел брать натурой )
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