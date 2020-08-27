На Поэтическом бульваре ветеринар огорчил хозяйку кота. Ликбез по работе с клиентами возьмут на себя полицейские

Вызов ветеринара закончился для жительницы Выборгского района Петербурга общением с полицией. Она решила, что помощь питомцу будет безвозмездной, врач отреагировал болезненно.



Как стало известно «Фонтанке», 27 августа в полицию обратилась 42-летняя жительница Поэтического бульвара, которая попросила отыскать вспыльчивого ветеринара. Она объяснила, что специалист одной из клиник для животных приехал к захворавшему коту, сделал укол и потребовал денег. Женщина доставать кошелёк отказалась.



Как утверждает заявитель, дискуссия об оплате перешла в ссору. Ветеринар не смог подобрать слова и якобы ударил её и подругу, а потом ушёл, прихватив в качестве оплаты смартфон хозяйки.

