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27.08.2020 09:42
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В Ракетных войсках стратегического назначения раскрыли шпионаж в пользу Украины. Подозреваемого задержала ФСБ

В Барнауле задержали военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), которого обвиняют в шпионаже в пользу Украины. Об этом 27 августа сообщает Федеральная служба безопасности.

«В городе Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения», — цитирует сообщение РИА Новости.

Подробности, как то звание и возраст задержанного, не уточняются. Известно лишь, что подозреваемый арестован. По статье о госизмене ему грозит до 20 лет колонии.

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Комментарии (9)

Все эти обстоятельства не отменяют нарушения договора о гарантиях территориальной целостности, надо признать.
Хенгест
Полагаю, что всем понятно для кого собирались сведения. Учитывая то, что на самой окраине им применения нет. Там после начала похода в светлое европейское будущее высокие технологии превратились в выращивание рапса и отлов с последующей продажей шмелей и улиток.
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