В Ракетных войсках стратегического назначения раскрыли шпионаж в пользу Украины. Подозреваемого задержала ФСБ

В Барнауле задержали военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), которого обвиняют в шпионаже в пользу Украины. Об этом 27 августа сообщает Федеральная служба безопасности.



«В городе Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения», — цитирует сообщение РИА Новости.



Подробности, как то звание и возраст задержанного, не уточняются. Известно лишь, что подозреваемый арестован. По статье о госизмене ему грозит до 20 лет колонии.

