FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +15
75.54р89.23р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
27.08.2020 08:12
2
Печать

РЖД «соскучилась по пассажирам» и вернула в расписание 80 % поездов, отмененных из-за коронавируса

Более 200 поездов дальнего следования были отменены в период пандемии в России. Большую часть из них РЖД возвращает в расписание. Об этом РИА «Новости» сообщил 27 августа гендиректор компании Олег Белозеров.

По словам главы компании, в РЖД «соскучились по пассажирам» и готовы к максимальным объемам перевозок. При возобновлении курсирования, конечно же, учитывается обстановка в регионах следования и того сняты ли в них ограничения.

В РЖД также сообщили, что компания за пандемию умудрилась запустить новые поезда.

«Например, «Ласточку» в Кострому. Первый месяц показал, что практически все места в ней выкупаются. Также из Санкт-Петербурга в Самару ходит теперь поезд «Стриж». До этого он курсировал только между Нижним Новгородом и Москвой", - сообщил Белозеров.

РЖД, по словам гендиректора железнодорожного монополиста, продолжает обрабатывать дезинфицирующими средствами как сами составы, так и вокзалы, весь персонал обеспечивается масками, перчатками и антисептиками, регулярно проводится термометрия.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

житель города П.
Нормально расписание электричек не могут адаптировать под сезон, погоду и пр. В прошлую субботу на удельной в Ласточку (!) реально почти не смог влезть, чуть на перроне не остался. Поезда (дизели) которые идут через Приморск в пятницу вечером туда и воскресение вечером оттуда - забиты. Два часа стоять в толпе в духоте - приятно, особенно когда у нас вирус все еще во всю гуляет. Зато на буднях можно вообще в пустой электричке проехаться...
Serg_I
Да плевать им на пассажиров, просто деньги нужны!!!!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний