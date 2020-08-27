РЖД «соскучилась по пассажирам» и вернула в расписание 80 % поездов, отмененных из-за коронавируса

Более 200 поездов дальнего следования были отменены в период пандемии в России. Большую часть из них РЖД возвращает в расписание. Об этом РИА «Новости» сообщил 27 августа гендиректор компании Олег Белозеров.



По словам главы компании, в РЖД «соскучились по пассажирам» и готовы к максимальным объемам перевозок. При возобновлении курсирования, конечно же, учитывается обстановка в регионах следования и того сняты ли в них ограничения.



В РЖД также сообщили, что компания за пандемию умудрилась запустить новые поезда.

