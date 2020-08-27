РЖД «соскучилась по пассажирам» и вернула в расписание 80 % поездов, отмененных из-за коронавируса
Более 200 поездов дальнего следования были отменены в период пандемии в России. Большую часть из них РЖД возвращает в расписание. Об этом РИА «Новости» сообщил 27 августа гендиректор компании Олег Белозеров.
По словам главы компании, в РЖД «соскучились по пассажирам» и готовы к максимальным объемам перевозок. При возобновлении курсирования, конечно же, учитывается обстановка в регионах следования и того сняты ли в них ограничения.
В РЖД также сообщили, что компания за пандемию умудрилась запустить новые поезда.
«Например, «Ласточку» в Кострому. Первый месяц показал, что практически все места в ней выкупаются. Также из Санкт-Петербурга в Самару ходит теперь поезд «Стриж». До этого он курсировал только между Нижним Новгородом и Москвой", - сообщил Белозеров.
РЖД, по словам гендиректора железнодорожного монополиста, продолжает обрабатывать дезинфицирующими средствами как сами составы, так и вокзалы, весь персонал обеспечивается масками, перчатками и антисептиками, регулярно проводится термометрия.