В Санкт-Петербурге сегодня будет не просто дождливо: синоптики предсказывают ещё и грозу с сильным ветром. При этом весь день довольно прохладно.



Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 августа нас ждёт облачная погода, утром и днем возможен дождь, местами гроза. Ветер переменный слабый, при грозе порывистый. Ночью было 11-13 градусов, и днём станет ненамного теплее – 14-16.



Как показали 57 лет погодных наблюдений, напоминает «Яндекс», в этот день в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков. Самое холодное 27 августа зафиксировано в 1973 году, плюс 3 градуса, а самое жаркое – в 1997 году, плюс 29. Плюс 15 это обычная для 27 августа температура.

