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27.08.2020 07:21
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Не только зонтик, но и плащ. В Петербурге ожидается гроза

В Санкт-Петербурге сегодня будет не просто дождливо: синоптики предсказывают ещё и грозу с сильным ветром. При этом весь день довольно прохладно.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 августа нас ждёт облачная погода, утром и днем возможен дождь, местами гроза. Ветер переменный слабый, при грозе порывистый. Ночью было 11-13 градусов, и днём станет ненамного теплее – 14-16.

Как показали 57 лет погодных наблюдений, напоминает «Яндекс», в этот день в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков. Самое холодное 27 августа зафиксировано в 1973 году, плюс 3 градуса, а самое жаркое – в 1997 году, плюс 29. Плюс 15 это обычная для 27 августа температура.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb / Архив

28 августа погода немного улучшится: дождей станет меньше, а воздух днём прогреется до 16-18 градусов. В субботу, 29-го, вообще почти лето, холодное северное лето: преимущественно без осадков и до 20 градусов тепла.

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb / Архив
Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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Комментарии (1)

Voronov
В последнее время в Петербурге постоянно дождь
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