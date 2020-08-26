Глава Башкирии заявил, что конфликт вокруг Куштау исчерпан. Ущерб от приватизации БСК он оценил в десятки миллиардов рублей

Конфликт вокруг шихана Куштау в Стерлитамаке исчерпан, а предварительный ущерб от приватизации компании БСК, которая планировала заняться разработкой горы для производства соды, оценивается в десятки миллиардов рублей. Об этом 26 августа заявил глава Башкирии Радий Хабиров.



«Вокруг Куштау давно уже закончился конфликт, потому что именно тогда, когда люди — жители нашей республики — очень объединено и солидарно сказали "нет", мы начали понимать, что Куштау [как сырье] мы не имеем права рассматривать», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по ТАСС).

