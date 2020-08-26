Глава Башкирии заявил, что конфликт вокруг Куштау исчерпан. Ущерб от приватизации БСК он оценил в десятки миллиардов рублей
Конфликт вокруг шихана Куштау в Стерлитамаке исчерпан, а предварительный ущерб от приватизации компании БСК, которая планировала заняться разработкой горы для производства соды, оценивается в десятки миллиардов рублей. Об этом 26 августа заявил глава Башкирии Радий Хабиров.
«Вокруг Куштау давно уже закончился конфликт, потому что именно тогда, когда люди — жители нашей республики — очень объединено и солидарно сказали "нет", мы начали понимать, что Куштау [как сырье] мы не имеем права рассматривать», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по ТАСС).
Хабиров добавил, что республиканское правительство оценивает предварительный ущерб от возможно незаконной приватизации АО «Башкирская содовая компания» (БСК, Стерлитамак, входит в АО «Башкирская химия») в несколько десятков миллиардов рублей.
«Самое угрожающее в этой истории — что республике нанесен ущерб. Нам сложно сейчас говорить (о его масштабе), потому что нужно провести всевозможный аудит, который, возможно, также будет в сфере внимания прокуратуры. Мы оцениваем ущерб в более нескольких десятков миллиардов рублей», — также сказал Хабиров (цитата по «Интерфаксу»).
Ранее президент России в рамках очередного совещания поручил правительству страны и руководству республики разобраться в ситуации с АО «Башкирская содовая компания» и выводом денег компании в офшоры, а также её переходом в частные руки. По поручению Владимира Путина Генпрокуратура РФ начала проверку отчуждения государственных акций БСК.
Куштау — один из шиханов (одиночных гор) в Стерлитамаке. В конце 2019 года глава Башкортостана Радий Хабиров разрешил Башкирской содовой компании разработку месторождений известняка, из которого состоит гора, для производства соды. Экологи подчёркивают, что это уникальный природный объект, который формировался в течение 14 миллионов лет, он представляет научную и эстетическую ценность. Протесты около Куштау начались в начале августа, когда Башкирская содовая компания принялась вырубать лес для геологоразведки. Они вылились в столкновения, активисты не пускали на гору тяжелую технику. 16 августа Хабиров прибыл на шихан и заявил, что работы на горе будут остановлены, пока не найдется компромисс между БСК и экологическими активистами. Если не найдётся — Куштау станет охраняемой природной территорией.