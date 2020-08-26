Собчак стала самым богатым российским Instagram-блогером. Ей в спину дышат поп-звёзды и «инстамамы»

Телеведущая, YouTube-блогер и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак возглавила рейтинг российских пользователей Instagram, которые больше всех зарабатывают на рекламе в социальной сети. Ей в спину дышат поп-звёзды и «инстамамы».



Как 26 августа пишет журнал Forbes, который выступает составителем списка, Собчак возглавляет его уже второй раз. За последний год она существенно нарастила аудиторию за счёт запуска ток-шоу на «Первом канале» и собственного канала на YouTube. Благодаря этому ей удалось заключить новые контракты с такими брендами, как Bork и Mixit, а также продлить уже существующий с Audi. Однако контракт с немецким автоконцерном вскоре всё же пришлось разорвать из-за скандала вокруг её шутки на тему антирасистских волнений в США.

