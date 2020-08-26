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26.08.2020 22:24
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Собчак стала самым богатым российским Instagram-блогером. Ей в спину дышат поп-звёзды и «инстамамы»

Телеведущая, YouTube-блогер и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак возглавила рейтинг российских пользователей Instagram, которые больше всех зарабатывают на рекламе в социальной сети. Ей в спину дышат поп-звёзды и «инстамамы».

Как 26 августа пишет журнал Forbes, который выступает составителем списка, Собчак возглавляет его уже второй раз. За последний год она существенно нарастила аудиторию за счёт запуска ток-шоу на «Первом канале» и собственного канала на YouTube. Благодаря этому ей удалось заключить новые контракты с такими брендами, как Bork и Mixit, а также продлить уже существующий с Audi. Однако контракт с немецким автоконцерном вскоре всё же пришлось разорвать из-за скандала вокруг её шутки на тему антирасистских волнений в США.

Вторую позицию в рейтинге заняла певица Полина Гагарина, которая использует аккаунт в Instagram не только как рекламную площадку, но и способ рассказать о своей повседневной жизни поклонникам. Ранее на её месте была ведущая телевизионной программы «Орёл и Решка» Регина Тодоренко.

За минувший год изменения произошли и на третьей строчке списка: бывшую звезду реалити-шоу «Дом 2» Ольгу Бузову сменила Instagram-блогер Ида Галич. Последняя начинала с вайнов, затем запустила передачу для школьников, а когда стала мамой, начала вести программу «Такие родители» на телеканале «Пятница!»

В рейтинге Forbes есть ещё два блогера, чей контент во многом посвящён семье и материнству, — это новички Валерия Чекалина и Алина Левда. В списке также и другие новые для него имена — Настя Ивлеева, Егор Крид, Рита Дакота и Ксения Бородина.

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Комментарии (1)

hal9000
А была же новость..что у смартофилов инстафилов и прочих фетишистов второй подбородок растет быстро от позы в которой они сидят ..а насамом деле так и есть у малолеток уже по два подбородка от этих смартфонов..)
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