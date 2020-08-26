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26.08.2020 21:21
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В Металлострое лоб в лоб столкнулись Kia и Volkswagen. Пострадали трое, один из них в тяжёлом состоянии

Трое человек пострадали в ДТП в Колпинском районе Петербурга. Один из них в тяжёлом состоянии, сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД вечером 26 августа.

По предварительной информации, авария произошла в половину шестого вечера примерно в 200 метрах от дома № 5 по дороге на Металлострой. Kia под управлением 42-летней женщины столкнулся с Volkswagen, за рулём которого находился 33-летний мужчина. Последнего госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Владелица корейского автомобиля, а также пассажирка немецкого получили травмы средней степени тяжести. Дорожная полиция проводит проверку по факту случившегося.

«Дорожный инспектор» во «ВКонтакте» уточняет, что водитель Kia отказалась от медицинского освидетельствования. Судя опубликованным в группе фотографиям, удар был лобовым и пришёлся на водительское и переднее пассажирское места.

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