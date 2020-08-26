Трое человек пострадали в ДТП в Колпинском районе Петербурга. Один из них в тяжёлом состоянии, сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД вечером 26 августа.



По предварительной информации, авария произошла в половину шестого вечера примерно в 200 метрах от дома № 5 по дороге на Металлострой. Kia под управлением 42-летней женщины столкнулся с Volkswagen, за рулём которого находился 33-летний мужчина. Последнего госпитализировали в тяжёлом состоянии.



Владелица корейского автомобиля, а также пассажирка немецкого получили травмы средней степени тяжести. Дорожная полиция проводит проверку по факту случившегося.

