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26.08.2020 21:03
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Финляндия составила карту безопасных с точки зрения коронавируса стран. Зелёный свет дан только 17-ти, Россия — в красной зоне

Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии THL использовало светофорную модель, чтобы наглядно показать безопасные для путешествий страны в период пандемии.

Из опубликованных 26 августа данных следует, что зелёный свет дают всего 17 странам — там число случаев заболевания на 100 тыс. населения за последние две недели не превышает 8 — 10. К ним относятся, в частности, сама Финляндия, Венгрия, Латвия, Эстония, Китай, Тайланд, Вьетнам и ряд других государств.

В оранжевую категорию попадают те, где показатель от 10 до 25, всё, что выше — красная зона. К последней относится и Россия с 47,8 случая на 100 тыс. человек за последние 14 дней. Для туристов из РФ Суоми будет закрыта как минимум до 8 сентября.

Фото: THL

THL подчёркивает, что модель светофора не является основанием для официальных решений, и ее не следует путать с решениями о границах, принимаемыми правительством. Тем не менее, власти очень серьёзно подходят к вопросу ограничений и их снятия.

На прошлой неделе THL заявило, что уже половина случаев заражения коронавирусом в Финляндии связана с путешествиями за границу. Правительство на прошлой неделе ужесточило ограничения на поездки в девять европейских стран, поскольку в августе во многих странах ситуация с коронавирусной инфекцией ухудшилась.

Фото: THL

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Комментарии (1)

Piter Russo
РФ в желтую зону перейдет в следующем году, а в зеленую - через год..
так что не рассчитывайте господа на фери, кофе, сыр и прочее в этом году.
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