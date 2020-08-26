Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии THL использовало светофорную модель, чтобы наглядно показать безопасные для путешествий страны в период пандемии.

Из опубликованных 26 августа данных следует, что зелёный свет дают всего 17 странам — там число случаев заболевания на 100 тыс. населения за последние две недели не превышает 8 — 10. К ним относятся, в частности, сама Финляндия, Венгрия, Латвия, Эстония, Китай, Тайланд, Вьетнам и ряд других государств.

В оранжевую категорию попадают те, где показатель от 10 до 25, всё, что выше — красная зона. К последней относится и Россия с 47,8 случая на 100 тыс. человек за последние 14 дней. Для туристов из РФ Суоми будет закрыта как минимум до 8 сентября.