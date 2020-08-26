В Белом доме заявили, что не примут результаты испытаний вакцины от коронавируса из России

«Мы не будем принимать [результаты] иностранных испытаний от России. <...> У нас есть протоколы [американского] Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, которых мы будем придерживаться. <...> Очевидно, что у нас высочайшие в мире стандарты в области здравоохранения и безопасности. Это не то, чем можно жертвовать. <...> Вы не можете идти в обход правил. <...> Российские испытания... я бы не стал принимать эту вакцину», — сказал Медоуз (цитата по ТАСС ).

Глава аппарата Белого дома выразил надежду, что американская вакцина от коронавируса будет готова уже к этой осени. «У нас есть ряд вакцин, идёт третий этап испытаний. <...> Мы планируем удостовериться <...> [в] эффективности и безопасности этих вакцин. <...> Я оптимистичен относительно того, что один из семи или восьми кандидатов, которые у нас есть, будет одобрен и, надеюсь, сможет быть задействован к этой осени», — также приводит его слова российское агентство.

Президент России Владимир Путин заявил о регистрации отечественной вакцины 11 августа. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, её готовы купить 27 стран.