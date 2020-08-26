В Белом доме заявили, что не примут результаты испытаний вакцины от коронавируса из России
Власти США не примут результаты испытаний российской вакцины от коронавируса. Об этом 26 августа заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз.
«Мы не будем принимать [результаты] иностранных испытаний от России. <...> У нас есть протоколы [американского] Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, которых мы будем придерживаться. <...> Очевидно, что у нас высочайшие в мире стандарты в области здравоохранения и безопасности. Это не то, чем можно жертвовать. <...> Вы не можете идти в обход правил. <...> Российские испытания... я бы не стал принимать эту вакцину», — сказал Медоуз (цитата по ТАСС).
Глава аппарата Белого дома выразил надежду, что американская вакцина от коронавируса будет готова уже к этой осени. «У нас есть ряд вакцин, идёт третий этап испытаний. <...> Мы планируем удостовериться <...> [в] эффективности и безопасности этих вакцин. <...> Я оптимистичен относительно того, что один из семи или восьми кандидатов, которые у нас есть, будет одобрен и, надеюсь, сможет быть задействован к этой осени», — также приводит его слова российское агентство.
Президент России Владимир Путин заявил о регистрации отечественной вакцины 11 августа. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, её готовы купить 27 стран.