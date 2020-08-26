Росавиация: Отечественные авиакомпании в июле сократили перевозки на 52,4 %

Российские авиакомпании в июле сократили перевозки на 52,4 % в годовом выражении — до 6,76 млн пассажиров, следует из уточненных данных, опубликованных на сайте Росавиации.



Внутренние авиаперевозки упали на 16,9 % в годовом выражении — до 6,7 млн пассажиров. На международных маршрутах в июле было перевезено почти 60 тыс. пассажиров — это лишь 1 % от показателя июля прошлого года.