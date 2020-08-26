Росавиация: Отечественные авиакомпании в июле сократили перевозки на 52,4 %

Российские авиакомпании в июле сократили перевозки на 52,4 % в годовом выражении — до 6,76 млн пассажиров, следует из уточненных данных, опубликованных на сайте Росавиации.
Внутренние авиаперевозки упали на 16,9 % в годовом выражении — до 6,7 млн пассажиров. На международных маршрутах в июле было перевезено почти 60 тыс. пассажиров — это лишь 1 % от показателя июля прошлого года.
Крупнейшей по пассажиропотоку авиакомпанией в июле стала S7, которая перевезла 1,3 млн пассажиров (-10,2 %). На втором месте оказалась «Победа» — 1,04 млн человек (+1,6 %). А традиционный лидер рынка «Аэрофлот» стал лишь третьим — 1,03 млн человек (-72 %).
За январь — июль российские авиакомпании перевезли 34,5 млн пассажиров (-52 % в годовом выражении). В том числе «Аэрофлот» перевез 8,8 млн пассажиров (-60 %), S7 — 6,1 млн (-18 %), «Победа» — 3,97 млн (-29 %).