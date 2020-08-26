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26.08.2020 18:16
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Голикова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в РФ более чем в 50 раз

Ежедневные темпы прироста регистрируемых случаев новой коронавирусной инфекции в России с марта снизились в 54 раза, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 26 августа.

«С марта текущего года ежедневные темпы прироста регистрируемых случаев новой коронавирусной инфекции снизились в 54 раза. На сегодняшний день ежесуточный прирост составляет 0,5 %», — сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

По данным оперативного штаба на 26 августа, в России за сутки число случаев выявления коронавируса выросло на 4 676 — до 970 865.

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Комментарии (2)

Diderot
Верно, что прироста и снижения нет. Но не греет. Заболеваемость стабильно высока ~5000 в день.
260675881
Мадам победила с "Арбидолом" наперевес. Практически в одиночку и практически волевым решением и строго до октября.
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