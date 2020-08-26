Голикова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в РФ более чем в 50 раз

Ежедневные темпы прироста регистрируемых случаев новой коронавирусной инфекции в России с марта снизились в 54 раза, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 26 августа.

«С марта текущего года ежедневные темпы прироста регистрируемых случаев новой коронавирусной инфекции снизились в 54 раза. На сегодняшний день ежесуточный прирост составляет 0,5 %» , — сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

По данным оперативного штаба на 26 августа, в России за сутки число случаев выявления коронавируса выросло на 4 676 — до 970 865.