Путину доложили о нарушениях с коронавирусными выплатами медикам в Петербурге. Президент посетовал на «забюрокраченную» систему

Владимир Путин на совещании с российским правительством отметил нарушения при выплатах медикам в ряде регионов, включая Петербург.



«Медикам предоставляются единовременные страховые выплаты по временной нетрудоспособности <...>, но вот что зафиксировал и докладывает Общероссийский народный фронт. Нарушения по страховым выплатам в отдельных регионах — это Новосибирск, Челябинская область, Санкт-Петербург», — заявил 26 августа Владимир Путин в эфире «России 24».

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заверила, что знает об упомянутых президентом случаях. Она отметила, что все они будут рассмотрены.