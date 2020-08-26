Путину доложили о нарушениях с коронавирусными выплатами медикам в Петербурге. Президент посетовал на «забюрокраченную» систему
Владимир Путин на совещании с российским правительством отметил нарушения при выплатах медикам в ряде регионов, включая Петербург.
«Медикам предоставляются единовременные страховые выплаты по временной нетрудоспособности <...>, но вот что зафиксировал и докладывает Общероссийский народный фронт. Нарушения по страховым выплатам в отдельных регионах — это Новосибирск, Челябинская область, Санкт-Петербург», — заявил 26 августа Владимир Путин в эфире «России 24».
Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заверила, что знает об упомянутых президентом случаях. Она отметила, что все они будут рассмотрены.
«Со стороны Российской Федерации в тех нормативных документах, которые приняты правительством, исчерпывающий набор документов, и сроки серьезно сокращены», — заверила Голикова. Если речь идет о причинении вреда здоровью, то рассмотрение составляет три дня, а при смерти или инвалидизации при заболевании коронавирусной инфекцией сроки будут 9 дней. Она призвала субъекты Федерации также обратить на это внимание.
Путин отметил, что система оказалась «забюрокрачена», а в некоторых регионах нужно собрать «16 документов» для выплаты. Глава государства призвал избавиться от излишней бюрократии.
В апреле этого года на совещании с главами регионов страны президент предложил дополнительно выплачивать врачам, работающим с «коронавирусными» пациентами, 80 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч рублей, а младшему — 25 тысяч рублей. Врачи скорой помощи также должны получать выплату 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин — 25 тысяч рублей. До конца года правительство перечислит субъектам РФ ещё 15 млрд рублей на эти цели.
В Петербурге, кроме президентской, установлена городская выплата заболевшим коронавирусом медикам в размере триста тысяч рублей, умершим положен миллион. Изначально комитет здравоохранения поставил жёсткие условия, прописав «правильный» алгоритм заражения и умирания, но впоследствии упростил процедуру.