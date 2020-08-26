Машина оформления ДТП попала в ДТП на Петроградской стороне
Курьезная авария произошла вечером 26 августа в Петроградском районе Петербурга. Там в аварию попал автомобиль аварийного комиссара.
Как сообщает читатель «Фонтанки», на пересечении Саблинской улицы и улицы Воскова столкнулись Daewoo Matiz с цветографической раскраской аварийных комиссаров и надписью «Оформление ДТП» на дверях и автомобиль Mercedes. Судя по фото, у малолитражки как минимум повело капот, но серьезных повреждений у машин не видно.
«Стоят, мило общаются», — добавляет очевидец.