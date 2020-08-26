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26.08.2020 18:04
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Машина оформления ДТП попала в ДТП на Петроградской стороне

Курьезная авария произошла вечером 26 августа в Петроградском районе Петербурга. Там в аварию попал автомобиль аварийного комиссара.

Как сообщает читатель «Фонтанки», на пересечении Саблинской улицы и улицы Воскова столкнулись Daewoo Matiz с цветографической раскраской аварийных комиссаров и надписью «Оформление ДТП» на дверях и автомобиль Mercedes. Судя по фото, у малолитражки как минимум повело капот, но серьезных повреждений у машин не видно.

«Стоят, мило общаются», — добавляет очевидец.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

Ганс-Дитрих Геншер
машина для оформления дтп для машины для оформления дтп тоже попала в дтп
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