В Казахстане с последнего дня лета ослабят карантинный режим

«С учетом достигнутого положительного эффекта межведомственной комиссией принято решение с 31 августа возобновить деятельность: религиозных объектов (индивидуально, без проведения коллективных мероприятий); бассейнов (в индивидуальном формате, из расчета 5 кв. м зеркала воды на 1 посетителя, предварительная запись); тренажерных залов (до 5 кв. м на 1 посетителя, предварительная запись)», — говорится в сообщении.

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана по итогам заседания 26 августа межведомственной комиссии под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова.

Правительство Казахстана приняло решение о переходе с 31 августа ко второму этапу послабления карантинных мер, введенных для предотвращения распространения COVID-19.

Кроме того, с 31 августа возобновят работу объекты культуры (их заполняемость не должна превышать 50 %), государственные национальные природные парки и заповедники (для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек), начнется движение пригородных пассажирских поездов и электричек, междугородных внутриобластных автобусов и микроавтобусов.

«Все объекты будут вводиться только после получения соответствующих актов готовности. Акиматам (местным администрациям. — Прим. ТАСС) регионов совместно с министерством здравоохранения, национальной палатой предпринимателей «Атамекен», общественностью необходимо обеспечить строжайшее соблюдение вводимыми объектами всех санитарных требований», — отметил Тугжанов.