В Минпросвещения решили, когда начнут прививать всех учителей от гриппа

Во всех российских регионах начнется массовая вакцинация учителей с начала учебного года. Об этом 26 августа на совещании президента Владимира Путина с членами правительства заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.



«Во всех субъектах Российской Федерации с сентября будет организована добровольная вакцинация учителей и технических работников в школах от гриппа», — цитирует министра ТАСС.



Кравцов также сообщил, что в случае выявления коронавируса у школьников, тестировать на новую инфекцию будут всех контактировавших с ними учеников и педагогов.

