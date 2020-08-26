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26.08.2020 16:51
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В Минпросвещения решили, когда начнут прививать всех учителей от гриппа

Во всех российских регионах начнется массовая вакцинация учителей с начала учебного года. Об этом 26 августа на совещании президента Владимира Путина с членами правительства заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Во всех субъектах Российской Федерации с сентября будет организована добровольная вакцинация учителей и технических работников в школах от гриппа», — цитирует министра ТАСС.

Кравцов также сообщил, что в случае выявления коронавируса у школьников, тестировать на новую инфекцию будут всех контактировавших с ними учеников и педагогов.

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