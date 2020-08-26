ФАС прогнозирует рост цен на международный роуминг из-за пандемии

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает вероятным небольшое повышение тарифов на услуги международного роуминга в связи с тем, что объем предоставляемых услуг сильно упал, заявила начальник управления регулирования связи и ИТ ФАС Елена Заева в ходе «Прямой линии с ФАС».



Сейчас россияне мало куда ездят, и поэтому объем услуг международного роуминга сильно упал по вполне понятным причинам, а у операторов есть постоянные затраты при взаимодействии с операторами — партнерами из других стран. И плюс расчеты идут в валюте. Все эти факторы влияют на то, что есть такая возможность, что операторы не сильно, не по всем направлениям, не на большой объем могут повысить тарифы, — приводит слова Заевой ТАСС.

