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26.08.2020 16:16
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ФАС прогнозирует рост цен на международный роуминг из-за пандемии

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает вероятным небольшое повышение тарифов на услуги международного роуминга в связи с тем, что объем предоставляемых услуг сильно упал, заявила начальник управления регулирования связи и ИТ ФАС Елена Заева в ходе «Прямой линии с ФАС».

Сейчас россияне мало куда ездят, и поэтому объем услуг международного роуминга сильно упал по вполне понятным причинам, а у операторов есть постоянные затраты при взаимодействии с операторами — партнерами из других стран. И плюс расчеты идут в валюте. Все эти факторы влияют на то, что есть такая возможность, что операторы не сильно, не по всем направлениям, не на большой объем могут повысить тарифы, — приводит слова Заевой ТАСС.

По ее словам, сейчас услугами международного роуминга почти никто не пользуется, поэтому повышение тарифов не принесет выручки операторам сотовой связи. «Поэтому сейчас ситуацию мы оцениваем как сложно прогнозируемую», — добавила она.

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
"из-за пандемии" - ох ты как...
мухомор
Ну да ну да. Из-за пандемии.
Объёмы роумингового трафика падают уже 4 года.
Мессенджеры с голосовыми вызовами делают своё дело, никуда от этого не уйти.
Операторы сейчас наоборот активнее начинают внедрять IMS сервисы и запускают Wi-Fi Calling, что ещё больше снизит роуминговый трафик. Абоненты смогут пользоваться телефонией пользуясь транспортом Wi-Fi , в том числе и бесплатным, а не местной сотовой сетью.
У МТС в Москве и СПб это уже работает. Мегафон только запустил и пока для домашнего региона.
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