Банк «Санкт-Петербург» за первое полугодие увеличил чистую прибыль до 3,6 млрд рублей

Чистый комиссионный доход банка за полгода достиг 3,3 млрд рублей, превысив прошлогодние результаты на 10%. Прирост доходов от расчетно-кассового обслуживания (составляют 40,1% в общем объеме) составил 8,3%, а доходы от расчетов с пластиковыми картами снизились на 1, 3%, достигнув доли в 37, 2%.

Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за первое полугодие 2020 года составила 3,6 млрд рублей, что выше результата за первое полугодие 2019 года на 3,6%. Как сообщают представители банка, чистый процентный доход за период составил 12,3 млрд рублей (+11,2%), но общий объем процентных доходов снизился на 10%. При этом основная часть процентных доходов (81,7%) — это проценты от выданных кредитов.

Выручка основного бизнеса составила 15,8 млрд рублей, что выше результата того же прошлогоднего периода на 9,3%.

Кредитный портфель банка за полгода 2020 года вырос на 3,9%, включая прирост в 2,2% в розничном портфеле и 4,5% в корпоративном. Активы банка составили 671,4 млрд рублей (-0,3%), средства клиентов на 1 июля 2020 года достигли 432,2 млрд рублей (+3.5%), в котором 57,8% составили деньги клиентов-физических лиц, 42,2% корпоративных клиентов.

На 1 июля 2020 года собственные средства Банка составили 83,7 млрд рублей, показав рост на 4, 5% по сравнению с началом года.

«В этом году мы, как и вся мировая экономика, столкнулись с серьезными вызовами, — говорит председатель Правления Банк Александр Савельев, — Сейчас клиентская активность возвращается на уровни февраля-марта, и это позволяет нам с осторожным оптимизмом смотреть на дальнейшую динамику результатов».