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26.08.2020 16:05
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Участок КАД между Софийской улицей и Пулковским шоссе сузят на две полосы

Дорожники почти на две недели добавят пробок на южном участке кольцевой автодороги Петербурга. Между развязками с Софийской улицей и Пулковским шоссе на внутреннем кольце будут устранять колейность.

Как сообщает 26 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 29 августа по 10 сентября на участке с 63-го по 68-й километр внутреннего кольца будут перекрыты третья и четвёртая полосы. На первой и второй полосах введут ограничение скорости до 50 км/ч.

Работы веет АО «ВАД». Дорогу будут ремонтировать круглосуточно, в две смены. Сроки могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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