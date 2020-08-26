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26.08.2020 14:31
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РИА «Новости»: Самодельная бомба злоумышленника сработала во время спецоперации в Ингушетии

В правоохранительных органах Ингушетии раскрыли подробности спецоперации в Назрановском районе.

«Во время спецоперации произошел взрыв. По предварительным данным, боевик подорвался на самодельном взрывном устройстве», — рассказали 6 августа РИА «Новости» в правоохранительных органах региона.

Ранее сообщалось, что во время спецоперации в селении Али-Юрт в Назрановском районе был ликвидирован один злоумышленник.

«Интерфакс» указывает, что сейчас идет розыск второго человека. В районе все дороги перекрыты, а территория оцеплена.

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