РИА «Новости»: Самодельная бомба злоумышленника сработала во время спецоперации в Ингушетии

В правоохранительных органах Ингушетии раскрыли подробности спецоперации в Назрановском районе.

«Во время спецоперации произошел взрыв. По предварительным данным, боевик подорвался на самодельном взрывном устройстве», — рассказали 6 августа РИА «Новости» в правоохранительных органах региона.

Ранее сообщалось, что во время спецоперации в селении Али-Юрт в Назрановском районе был ликвидирован один злоумышленник.

«Интерфакс» указывает, что сейчас идет розыск второго человека. В районе все дороги перекрыты, а территория оцеплена.