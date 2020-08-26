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26.08.2020 14:15
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Печать

Комитет по благоустройству намерен в августе завершить монтаж остановочных павильонов. Всего их появится 170

Программа установки павильонов ожидания транспорта на 2020 год должна закончиться к осени. Из 170 осталось смонтировать 5.

Как сообщил 26 августа комитет по благоустройству, программу будут заканчивать в Колпинском райое, сегодня там установили очередной павильон. Параллельно комблаг продолжает переоборудовать существующие остановки; железную сетку на некоторых из них сменят стеклянные панели, а где-то заменят весь каркас — в этой программе до 40 адресов.

Всего комитет содержит порядка 3300 павильонов ожидания, на которых нет рекламных конструкций (остальные — в ведении комитета по печати); в основном они были установлены в 2010–2015 годах, когда в почете были конструкции со стенками из просечно-вытяжного листа. С 2017 года стали появляться новые остановки со стенками из стекла.

Год назад «Организатор перевозок» сообщал, что городу требуется установить порядка 590 остановок, однако это связывали с проведением транспортной реформы, которая в итоге была перенесена. Еще раньше в городе заглохла программа «умных остановок», так как при объявлении соответствующих аукционов для рекламодателей адреса таких павильонов отказались выносить в отдельный лот с отдельными требованиями. Вместо них в итоге начали установку павильонов, разработанных для французской JCDecaux около 20 лет назад.

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