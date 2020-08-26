Комитет по благоустройству намерен в августе завершить монтаж остановочных павильонов. Всего их появится 170

Программа установки павильонов ожидания транспорта на 2020 год должна закончиться к осени. Из 170 осталось смонтировать 5.

Как сообщил 26 августа комитет по благоустройству, программу будут заканчивать в Колпинском райое, сегодня там установили очередной павильон. Параллельно комблаг продолжает переоборудовать существующие остановки; железную сетку на некоторых из них сменят стеклянные панели, а где-то заменят весь каркас — в этой программе до 40 адресов.

Всего комитет содержит порядка 3300 павильонов ожидания, на которых нет рекламных конструкций (остальные — в ведении комитета по печати); в основном они были установлены в 2010–2015 годах, когда в почете были конструкции со стенками из просечно-вытяжного листа. С 2017 года стали появляться новые остановки со стенками из стекла.