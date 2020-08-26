Шприц с наркотиком, удар по голове и запертая ванная. Соседка хотела полмиллиона пенсионерки, но получила срок в колонии
Суд в Петербурге приговорил к реальным срокам двух горожан, которые задумали и воплотили ограбление пенсионерки с улицы Наставников. Исполнитель перестарался и женщину случайно убил.
О приговоре 26 августа сообщает пресс-служба судов Петербурга. За разбой и незаконное лишение свободы 9 лет в колонии строгого режима получил Николай Лаптев, как соучастник в грабеже на три года приговорена Анастасия Малышева. Именно она соседствовала с 63-летней пенсионеркой в доме 45 по проспекту Наставников и узнала, что недавно та с сыном продала за три миллиона квартиру и часть денег хранит дома. Малышева, решил суд, передала знания Лаптеву и предложила деньги у женщины забрать.
Тот подошел к делу ответственно. 20 декабря позвонил «миллионерше» в дверь и представился водопроводчиком от Водоканала. Пенсионерка пустила его проверять счетчики и, как писала «Фонтанка», получила удар по голове гаечным ключом. Она потеряла сознание, ноги женщины оказались прижаты батареей. Лаптев на этом не остановился и сделал пенсионерке наркотический укол, а дверь ванной комнаты крепко запер. Он нашел полмиллиона и поделил с подругой, позже во время обысков у нее нашли 120 тысяч.
Пережатые ноги и почечная недостаточность сказались на состоянии пациентки. Почти месяц она боролась за жизнь, но 17 января умерла. С преступников взыскали 380 тысяч материального ущерба и еще полмиллиона с Лаптева за моральные страдания семьи.