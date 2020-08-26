Шприц с наркотиком, удар по голове и запертая ванная. Соседка хотела полмиллиона пенсионерки, но получила срок в колонии

Суд в Петербурге приговорил к реальным срокам двух горожан, которые задумали и воплотили ограбление пенсионерки с улицы Наставников. Исполнитель перестарался и женщину случайно убил.



О приговоре 26 августа сообщает пресс-служба судов Петербурга. За разбой и незаконное лишение свободы 9 лет в колонии строгого режима получил Николай Лаптев, как соучастник в грабеже на три года приговорена Анастасия Малышева. Именно она соседствовала с 63-летней пенсионеркой в доме 45 по проспекту Наставников и узнала, что недавно та с сыном продала за три миллиона квартиру и часть денег хранит дома. Малышева, решил суд, передала знания Лаптеву и предложила деньги у женщины забрать.