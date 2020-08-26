«Дастер» на перекрестке Выборгского и Хошимина задел автобус, вылетел на «встречку» и подбил «Фольксваген»
Несоблюдение требований дорожных знаков привело к аварии с пострадавшими в Выборгском районе Петербурга. Там столкнулись два автомобиля и автобус.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 10 часов утра на пересечении Выборгского шоссе и улицы Хошимина. По предварительным данным, 47-летняя женщина на автомобиле Renault Duster, двигаясь в крайнем левом ряду, в нарушение знака «только налево» поехала прямо и по касательной столкнулась с автобусом «Нефаз», который поворачивал налево.
После этого «Рено» наехал на поребрик, выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим там Volkswagen Caddy под управлением 29-летнего мужчины.
«Автобус поворачивал налево со своего ряда, «Дастер» хотел пролететь с крайней левой прямо (хотя там два ряда поворачивает налево), но в левом поворачивал я налево, вот она и решила между нами, зацепив автобус, влетела на встречку», — рассказал в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Денис.
В результате аварии женщина — водитель «Рено» была госпитализирована в тяжелом состоянии, ее 42-летняя пассажирка получила травмы средней тяжести. В автобусе в момент ДТП находились около 10 пассажиров, никто из них не пострадал.