Несоблюдение требований дорожных знаков привело к аварии с пострадавшими в Выборгском районе Петербурга. Там столкнулись два автомобиля и автобус.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 10 часов утра на пересечении Выборгского шоссе и улицы Хошимина. По предварительным данным, 47-летняя женщина на автомобиле Renault Duster, двигаясь в крайнем левом ряду, в нарушение знака «только налево» поехала прямо и по касательной столкнулась с автобусом «Нефаз», который поворачивал налево.