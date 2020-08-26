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26.08.2020 12:50
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Роспотребнадзор не станет требовать сокращения классов в школах до 25 человек из-за коронавируса

Роспотребнадзор не будет требовать от школ, чтобы в классе из-за пандемии одновременно занималось не более 25 человек. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время видеоконференции с главой партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым.

Кравцов отметил, что благодаря компромиссу с Роспотребнадзором было исключено требование, что в одном классе должны заниматься не более 25 человек, передает РИА Новости. По словам Миронова, на это требование ему жаловались учителя, считающие такую норму невыполнимой.

26 августа глава Минпросвещения провел федеральный педагогический совет, на котором напомнил, как будет организована работа школ в условиях коронавируса. Новый учебный год для российских школ начнется очно с соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора, направленных в регионы. Кравцов заявил, что с 1 по 14 сентября Минздрав будет мониторить здоровье учеников. Ранее «Фонтанка» писала, как в сентябре начнут учиться петербургские школьники.

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Комментарии (1)

sakorol
Ну, вот уже одно требование отменили, ждем следующего
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