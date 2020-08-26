Роспотребнадзор не станет требовать сокращения классов в школах до 25 человек из-за коронавируса

Роспотребнадзор не будет требовать от школ, чтобы в классе из-за пандемии одновременно занималось не более 25 человек. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время видеоконференции с главой партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым.

Кравцов отметил, что благодаря компромиссу с Роспотребнадзором было исключено требование, что в одном классе должны заниматься не более 25 человек, передает РИА Новости. По словам Миронова, на это требование ему жаловались учителя, считающие такую норму невыполнимой.