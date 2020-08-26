Водители легковых автомобилей не поделили перекресток в Кировском районе Петербурга утром 26 августа. Авария собрала пробку из трамваев.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», ДТП произошло неподалеку от метро «Автово», на пересечении дороги на Турухтанные острова и Кронштадтской улицы. Судя по фото, столкнулись легковой автомобиль и такси Uber.

О пострадавших не сообщается. У машин от удара сработали подушки безопасности.

Авария произошла на трамвайных путях, и разбитые машины перегородили дорогу трамваям. Автомобильной пробки на перекрестке не наблюдается.