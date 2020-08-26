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26.08.2020 10:46
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ДТП с такси остановило трамваи на Кронштадтской улице

Водители легковых автомобилей не поделили перекресток в Кировском районе Петербурга утром 26 августа. Авария собрала пробку из трамваев.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», ДТП произошло неподалеку от метро «Автово», на пересечении дороги на Турухтанные острова и Кронштадтской улицы. Судя по фото, столкнулись легковой автомобиль и такси Uber.

О пострадавших не сообщается. У машин от удара сработали подушки безопасности.

Авария произошла на трамвайных путях, и разбитые машины перегородили дорогу трамваям. Автомобильной пробки на перекрестке не наблюдается.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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