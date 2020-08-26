В Ереване в жилом доме взорвался бытовой газ. Обвалились перекрытия на четырех этажах, 12 квартир разрушены
Взрыв бытового газа частично разрушил четырехэтажный жилой дом в Ереване утром 26 августа. Об этом сообщает МЧС Армении.
ЧП произошло в доме № 3 на улице Райниса (административный район Канакер-Зейтун). Взрывом уничтожило 12 квартир в одном из подъездов дома. Под завалами оказались люди. На место происшествия отправились семь расчетов из отряда пожарных-спасателей, а также дежурные группы оперативного отдела по организации тушения пожаров и спасательных работ и медики.
На улицу Райниса прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян, который в Facebook рассказал, что 19 человек смогли выбраться из-под завалов самостоятельно или при помощи спасателей. Под обломками рухнувших квартир могут находиться еще три человека, ведутся их поиски.
Минздрав Армении уточнил ТАСС, состояние одного из жителей обрушившегося здания тяжелое, он находится в больнице. Мэрия Еревана заявила, что все пострадавшие из-за взрыва будут обеспечены временным жильем.