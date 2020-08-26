Взрыв бытового газа частично разрушил четырехэтажный жилой дом в Ереване утром 26 августа. Об этом сообщает МЧС Армении.



ЧП произошло в доме № 3 на улице Райниса (административный район Канакер-Зейтун). Взрывом уничтожило 12 квартир в одном из подъездов дома. Под завалами оказались люди. На место происшествия отправились семь расчетов из отряда пожарных-спасателей, а также дежурные группы оперативного отдела по организации тушения пожаров и спасательных работ и медики.



На улицу Райниса прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян, который в Facebook рассказал, что 19 человек смогли выбраться из-под завалов самостоятельно или при помощи спасателей. Под обломками рухнувших квартир могут находиться еще три человека, ведутся их поиски.