В Комарово «Ласточка» сбила пожилого мужчину

Личность пожилого мужчины, которого сбила «Ласточка» до Выборга, устанавливает транспортная полиция. Возможно, с этим им помогут коллеги из полиции Курортного района.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УТ МВД по СЗФО 26 августа, ЧП на железной дороге произошло накануне около 10 утра. Мужчина, на вид лет 70, переходил пути по пешеходному переходу в районе станции Комарово в тот момент, когда мимо нее следовала «Ласточка» сообщением Петербург — Выборг. Машинист пытался привлечь внимание пешехода гудком, но тот не обратил на него внимания. Произошел наезд, в ходе которого пожилой человек получил травмы, не совместимые с жизнью.

