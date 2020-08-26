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26.08.2020 09:47
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В Комарово «Ласточка» сбила пожилого мужчину

Личность пожилого мужчины, которого сбила «Ласточка» до Выборга, устанавливает транспортная полиция. Возможно, с этим им помогут коллеги из полиции Курортного района.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УТ МВД по СЗФО 26 августа, ЧП на железной дороге произошло накануне около 10 утра. Мужчина, на вид лет 70, переходил пути по пешеходному переходу в районе станции Комарово в тот момент, когда мимо нее следовала «Ласточка» сообщением Петербург — Выборг. Машинист пытался привлечь внимание пешехода гудком, но тот не обратил на него внимания. Произошел наезд, в ходе которого пожилой человек получил травмы, не совместимые с жизнью.

Вечером 25 августа в полицию Курортного района пришел местный житель, который потерял 82-летнего отца. Он также рассказал, что соседи ему рассказали о гибели человека на станции и по описанию он боится, что это именно его отец. По заявлению проводится проверка.

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