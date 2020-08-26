Главу штаба Навального в Томске вызвали в полицию в связи с возможным отравлением политика

Сотрудники транспортной полиции Томска проводят проверку в связи с предполагаемым отравлением оппозиционного политика и блогера Алексея Навального. Об этом пишет «Интерфакс» 26 августа со слов руководителя томского штаба Ксении Фадеевой.



Ее позвали в полицию и задавали вопросы о времени пребывания Навального в регионе.



«Никакого уголовного дела о покушении на Навального нет, так что это был не допрос, а именно опрос. (...) Задавали вопросы о состоянии здоровья Алексея, когда он был у нас, о его образе жизни, о том, что мы делали в Томске. Спросили, есть ли у меня версии того, что произошло», — написала Фадеева в соцсетях.

