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26.08.2020 08:19
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Главу штаба Навального в Томске вызвали в полицию в связи с возможным отравлением политика

Сотрудники транспортной полиции Томска проводят проверку в связи с предполагаемым отравлением оппозиционного политика и блогера Алексея Навального. Об этом пишет «Интерфакс» 26 августа со слов руководителя томского штаба Ксении Фадеевой.

Ее позвали в полицию и задавали вопросы о времени пребывания Навального в регионе.

«Никакого уголовного дела о покушении на Навального нет, так что это был не допрос, а именно опрос. (...) Задавали вопросы о состоянии здоровья Алексея, когда он был у нас, о его образе жизни, о том, что мы делали в Томске. Спросили, есть ли у меня версии того, что произошло», — написала Фадеева в соцсетях.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому.

Основным «рабочим диагнозом» Навального было нарушение обмена веществ. Лишь 22 августа политика разрешили вывезти в берлинскую клинику «Шарите». Спустя два дня немецкие специалисты огласили своё заключение: его отравили веществом из группы так называемых «ингибиторов холинэстеразы».

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Комментарии (20)

Edros_Razvorov
У православного энкавэдэ по семь тузов в колоде.
OldObyvatel
- Вы сами и отравили-с, Ксения Фадеева!
baddancer
"В Шарите отменили брифинг по Навальному".
Случись такое в Омске дикий вой стоял до небес, а здесь все сторонники молчат, не орут "власть виновата". Это показывает, что всей этой кодле глубоко плевать на здоровье вождя, это просто лишний повод покачать протест и все..
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