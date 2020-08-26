Главу штаба Навального в Томске вызвали в полицию в связи с возможным отравлением политика
Сотрудники транспортной полиции Томска проводят проверку в связи с предполагаемым отравлением оппозиционного политика и блогера Алексея Навального. Об этом пишет «Интерфакс» 26 августа со слов руководителя томского штаба Ксении Фадеевой.
Ее позвали в полицию и задавали вопросы о времени пребывания Навального в регионе.
«Никакого уголовного дела о покушении на Навального нет, так что это был не допрос, а именно опрос. (...) Задавали вопросы о состоянии здоровья Алексея, когда он был у нас, о его образе жизни, о том, что мы делали в Томске. Спросили, есть ли у меня версии того, что произошло», — написала Фадеева в соцсетях.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому.
Основным «рабочим диагнозом» Навального было нарушение обмена веществ. Лишь 22 августа политика разрешили вывезти в берлинскую клинику «Шарите». Спустя два дня немецкие специалисты огласили своё заключение: его отравили веществом из группы так называемых «ингибиторов холинэстеразы».