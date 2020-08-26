Онищенко заявил, что главной опасностью нового учебного года станут три новых штамма вируса гриппа

Главной опасностью предстоящего нового учебного года является не коронавирус, который дети переносят нейтрально, а новые штаммы вируса гриппа. Об этом рассказал зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.



«Эпидситуация с COVID-19 позволяет даже в самых интенсивных очагах начать учебный год 1 сентября. Мы видим, что дети относительно нейтрально переносят коронавирус. Мы больше опасаемся подъема заболеваемости гриппа, в этом году три новых штамма. С высокой вероятностью они будут циркулировать с начала похолоданий и спада температуры», — сказал Онищенко 26 августа в интервью URA.RU.

