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26.08.2020 08:12
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Онищенко заявил, что главной опасностью нового учебного года станут три новых штамма вируса гриппа

Главной опасностью предстоящего нового учебного года является не коронавирус, который дети переносят нейтрально, а новые штаммы вируса гриппа. Об этом рассказал зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Эпидситуация с COVID-19 позволяет даже в самых интенсивных очагах начать учебный год 1 сентября. Мы видим, что дети относительно нейтрально переносят коронавирус. Мы больше опасаемся подъема заболеваемости гриппа, в этом году три новых штамма. С высокой вероятностью они будут циркулировать с начала похолоданий и спада температуры», — сказал Онищенко 26 августа в интервью URA.RU.

Он отметил, что профильные ведомства получили задачу вакцинировать 70 процентов населения. Первыми должны быть школьники, учителя, врачи и пожилые люди.

В Госдуме предложили Минпросвещения перенести начало учебного года на месяц, но министерство идею не поддержало. В Петербурге Смольный ждет вторую волну коронавируса в сентябре и составляет график возможных запретов.

В комитете по образованию Петербурга заявляли, что при росте заболеваемости COVID-19 школы могут вернуться к дистанционному обучению. Подробнее о том, как начнётся новый учебный год, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (2)

Торин Д
а почему не 6ть новых штаммов? Надо же обязательно всех привить а то денег не заработать
156817362
Онищенко поломался.... Видимо пригрозили и баблом ублажили.
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