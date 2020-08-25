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25.08.2020 23:50
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«Зенит» оштрафовали за зрителей

Во вторник, 25 августа, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором ФК «Зенит», проводивший на выходных домашний матч 4 тура чемпионата страны с «Тамбовом», был оштрафован за поведение зрителей. Они не соблюдали санитарные нормы, введенные на стадионах из-за пандемии коронавируса.

«В соответствии с частью 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 332 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.6.6. Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург на 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей»- говорится в решении футбольных властей.

Игру на «Газпром Арене» петербуржы выиграли со счетом 4:1.

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Комментарии (2)

mavar
Как тут можно сравнивать? Можно и до столба .... Вы просто не видели как быковали некоторые "зрители" против замечаний стюардов...
Djnyana
Вот так вот, Больницы и ТЦ - от 100 т.р., а Газпром - 15 т.р?! )
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