«Зенит» оштрафовали за зрителей

Во вторник, 25 августа, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором ФК «Зенит», проводивший на выходных домашний матч 4 тура чемпионата страны с «Тамбовом», был оштрафован за поведение зрителей. Они не соблюдали санитарные нормы, введенные на стадионах из-за пандемии коронавируса.

«В соответствии с частью 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 332 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.6.6. Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург на 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей»- говорится в решении футбольных властей.