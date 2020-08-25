Мария Захарова высказалась о заявлениях главы МИД Литвы по Белоруссии

Захарова вспомнила недавние слова Линкявичюса о том, что он наблюдает «с волнением», какими средствами белорусская власть «борется со своим народом», которому, по его словам, угрожает опасность. Представитель российского МИДа назвала обвинения в адрес белорусских властей в «неуважении к своему народу» неуместными.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс своими высказываниями раскачивает ситуацию в Белоруссии, маскируя их под желание помочь белорусскому народу. Об этом говорится заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства25 августа

«Подобные шаги Вильнюса, которые литовские мастера политических интриг пытаются маскировать под желание «помочь» белорусам, в действительности лишь раскачивают ситуацию. Вместо того, чтобы предоставить белорусскому народу возможность самому разрешить нынешнее непростое положение дел, глава литовской дипломатии прямо навязывает белорусским соседям «правильное» с его точки зрения решение», — заявила Захарова.

Он также отметила, что литовские власти публично называют президента Белоруссии Александра Лукашенко «бывшим президентом» и вводят против него санкции. При этом Вильнюс предоставил убежище одной из участниц выборов Светлане Тихановской, и организовывает ей теперь встречи с высокопоставленными представителями США и стран ЕС, призывая «к решительным международным действиям», отметила дипломат.

«Приходится констатировать, что неприкрытое вмешательство в дела соседнего государства стало обычной практикой для Вильнюса, активно работающего и с представителями российской т.н. несистемной оппозиции», — заключила Захарова.