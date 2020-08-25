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25.08.2020 22:18
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Мария Захарова высказалась о заявлениях главы МИД Литвы по Белоруссии

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс своими высказываниями раскачивает ситуацию в Белоруссии, маскируя их под желание помочь белорусскому народу. Об этом говорится заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства25 августа

Захарова вспомнила недавние слова Линкявичюса о том, что он наблюдает «с волнением», какими средствами белорусская власть «борется со своим народом», которому, по его словам, угрожает опасность. Представитель российского МИДа назвала обвинения в адрес белорусских властей в «неуважении к своему народу» неуместными.

«Подобные шаги Вильнюса, которые литовские мастера политических интриг пытаются маскировать под желание «помочь» белорусам, в действительности лишь раскачивают ситуацию. Вместо того, чтобы предоставить белорусскому народу возможность самому разрешить нынешнее непростое положение дел, глава литовской дипломатии прямо навязывает белорусским соседям «правильное» с его точки зрения решение», — заявила Захарова.

Он также отметила, что литовские власти публично называют президента Белоруссии Александра Лукашенко «бывшим президентом» и вводят против него санкции. При этом Вильнюс предоставил убежище одной из участниц выборов Светлане Тихановской, и организовывает ей теперь встречи с высокопоставленными представителями США и стран ЕС, призывая «к решительным международным действиям», отметила дипломат.

«Приходится констатировать, что неприкрытое вмешательство в дела соседнего государства стало обычной практикой для Вильнюса, активно работающего и с представителями российской т.н. несистемной оппозиции», — заключила Захарова.

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Комментарии (3)

260642921
Ну кто лучше Захаровой вступится за Лукашенку? Раньше бабы в русских деревнях знали: фингал под глазом - значит муж любит. Мария открыла новую истину: гематомы на теле - совсем не признак неуважения.
dedmoroz_5e4d8827384c2
Президент Литвы обязан подать в отставку.
Nationalverrater_2
администрация ставки Золотой Орды (не путать с Россией) не имеет права вмешиваться в отношения Руси - России с остатками ВКЛ
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