В краснодарской школе создали 33 первых класса. Директор заверила, что непроизносимых нет

Рекордсменом по количеству по количеству первых классов в Краснодаре стала школа № 71. К началу учебного года там ждут 33 группы первоклассников, пишет «Кубань 24».

За учреждением закреплено четыре корпуса, к ней же относится новое здание на Байбакова, которое рассчитано на 1,5 тысячи мест в одну смену. В администрации города утверждают, что несмотря на «плотность» учеников, процесс обучения организуют с комфортом.

Директор краснодарской школы № 71 Светлана Чернявская уточнила изданию «Южные дела», что технически классы на все буквы алфавита ещё не набрали. Сейчас сформирован 31 класс, ещё два добавят к сентябрю. При этом «первого твёрдого» и «первого мягкого» не будет. Вместо «Ь» и «Ъ» некоторые буквы продублируют. Классы распределят по разным зданиям, в каждом будет свой «А» и «Б».