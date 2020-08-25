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25.08.2020 21:15
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В краснодарской школе создали 33 первых класса. Директор заверила, что непроизносимых нет

Рекордсменом по количеству по количеству первых классов в Краснодаре стала школа № 71. К началу учебного года там ждут 33 группы первоклассников, пишет «Кубань 24».

За учреждением закреплено четыре корпуса, к ней же относится новое здание на Байбакова, которое рассчитано на 1,5 тысячи мест в одну смену. В администрации города утверждают, что несмотря на «плотность» учеников, процесс обучения организуют с комфортом.

Директор краснодарской школы № 71 Светлана Чернявская уточнила изданию «Южные дела», что технически классы на все буквы алфавита ещё не набрали. Сейчас сформирован 31 класс, ещё два добавят к сентябрю. При этом «первого твёрдого» и «первого мягкого» не будет. Вместо «Ь» и «Ъ» некоторые буквы продублируют. Классы распределят по разным зданиям, в каждом будет свой «А» и «Б».

1 сентября учиться в краснодарских школах начнут 18,5 тысяч первоклассников.

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