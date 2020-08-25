МИД РФ счёл «глубоко оскорбительными» обвинения в попытке скрыть истину случившегося с Навальным
Вашингтон в случае подтверждения версии об отравлении Навального пообещал санкции в отношении России гораздо серьёзнее тех, что США применили в связи с подозрениями во вмешательство в президентские выборы 2016 года. Москва, в свою очередь, предупредила, что лучше избегать голословных обвинений. Таков итог обсуждения внезапной болезни оппозиционера, которое состоялось в Москве 25 августа между Сергеем Лавровым и первым заместителем Госсекретаря США Стивеном Биганом.
«Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении «сокрыть истину», звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших А.А.Навальному высококвалифицированную помощь», — говорится в сообщении МИДа.
При этом дипломаты надеются, что немецкие врачи в клинике «Шарите» «не допустят использования результатов их лабораторных исследований в каких-либо политизированных целях».
Обстоятельства же произошедшего Кремль готов рассматривать «с реально установленными фактами на руках».
Ранее Германия, Франция и США также призвали провести расследование случившегося с Навальным.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому.
Основным «рабочим диагнозом» Навального было нарушение обмена веществ. Лишь 22 августа политика разрешили вывезти в берлинскую клинику «Шарите». Спустя два дня немецкие специалисты огласили своё заключение: его отравили веществом из группы так называемых «ингибиторов холинэстеразы».