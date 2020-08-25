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25.08.2020 20:33
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МИД РФ счёл «глубоко оскорбительными» обвинения в попытке скрыть истину случившегося с Навальным

Вашингтон в случае подтверждения версии об отравлении Навального пообещал санкции в отношении России гораздо серьёзнее тех, что США применили в связи с подозрениями во вмешательство в президентские выборы 2016 года. Москва, в свою очередь, предупредила, что лучше избегать голословных обвинений. Таков итог обсуждения внезапной болезни оппозиционера, которое состоялось в Москве 25 августа между Сергеем Лавровым и первым заместителем Госсекретаря США Стивеном Биганом.

«Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении «сокрыть истину», звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших А.А.Навальному высококвалифицированную помощь», — говорится в сообщении МИДа.

При этом дипломаты надеются, что немецкие врачи в клинике «Шарите» «не допустят использования результатов их лабораторных исследований в каких-либо политизированных целях».

Обстоятельства же произошедшего Кремль готов рассматривать «с реально установленными фактами на руках».

Ранее Германия, Франция и США также призвали провести расследование случившегося с Навальным.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому.

Основным «рабочим диагнозом» Навального было нарушение обмена веществ. Лишь 22 августа политика разрешили вывезти в берлинскую клинику «Шарите». Спустя два дня немецкие специалисты огласили своё заключение: его отравили веществом из группы так называемых «ингибиторов холинэстеразы».

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Комментарии (10)

nikname
"Вашингтон в случае подтверждения версии об отравлении Навального пообещал санкции в отношении России гораздо серьёзнее тех, что США применили в связи с подозрениями во вмешательство в президентские выборы 2016 года."

Сразу видно ЧЕЙ Навальный ПРОЕКТ! ))
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Так и так расследуют негласно, судя по тому, что опубликовало МК про наружку. Все с ног сбились и ничего не могут найти, не могут найти и врачи, применяя лечение для отравлений не связанных с попыткой убийства.
Всё это наводит на мысль, что было банальное членовредительство для решения навалившихся проблем на команду Навального. Выстрел в пятую точку, банальный мордобой слабо подходил для тупика. куда их завели, а вот отравление - самое оно.
kоt-obormot
Озерские просто решили закрыть проект "Сисян" - вот и все. Будет Алеша себе жить да поживать с немецким паспортом - да каждый год на октоберфест кататься.
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