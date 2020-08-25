МИД РФ счёл «глубоко оскорбительными» обвинения в попытке скрыть истину случившегося с Навальным

Вашингтон в случае подтверждения версии об отравлении Навального пообещал санкции в отношении России гораздо серьёзнее тех, что США применили в связи с подозрениями во вмешательство в президентские выборы 2016 года. Москва, в свою очередь, предупредила, что лучше избегать голословных обвинений. Таков итог обсуждения внезапной болезни оппозиционера, которое состоялось в Москве 25 августа между Сергеем Лавровым и первым заместителем Госсекретаря США Стивеном Биганом.

«Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении «сокрыть истину», звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших А.А.Навальному высококвалифицированную помощь», — говорится в сообщении МИДа.