Верховный суд Белоруссии отклонил жалобы всех экс-кандидатов в президенты
Верховный суд Белоруссии отклонил жалобы трех экс-кандидатов на пост президента Белоруссии. На просьбу возбудить уголовное дело по итогам выборов из-за фальсификаций отказом ответили Светлане Тихановской, Анне Канопацкой и Андрею Дмитриеву.
Как сообщается на сайте суда 25 августа, вопрос не входит в зону ответственности Верховного суда, поскольку в этой инстанции можно оспорить только решения ЦИК о недействительности выборов.
«Таким образом, законодательством Республики Беларусь не предусмотрено обжалование в Верховный Суд Республики Беларусь решения Центральной комиссии <...> об отказе кандидату в Президенты Республики Беларусь в удовлетворении подобной жалобы, так как решение о признании выборов недействительными Центральной комиссией не принималось», — говорится в решении суда по жалобе Канопацкой.
Отказ в возбуждении дела обжаловать нельзя.
«1 тыс. прикрепленных бумаг с доказательствами фальсификации выборов оказались недостаточно убедительными для слуг, к сожалению, уже не закона», — прокомментировали решение ВС в штабе Светланы Тихановской.
Массовые акции протеста проходят в Минске две недели, со дня президентских выборов 9 августа. Белорусы сначала были недовольны официальными результатами, согласно которым у Лукашенко больше 80 процентов голосов, затем пылу добавили жестокие задержания и избиения в изоляторах. Несколько человек за время протестов по всей стране погибли.
На прошлой неделе сторонники экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской создали координационный совет для обеспечения транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Однако его признали неконституционным.