Верховный суд Белоруссии отклонил жалобы всех экс-кандидатов в президенты

Верховный суд Белоруссии отклонил жалобы трех экс-кандидатов на пост президента Белоруссии. На просьбу возбудить уголовное дело по итогам выборов из-за фальсификаций отказом ответили Светлане Тихановской, Анне Канопацкой и Андрею Дмитриеву.

Как сообщается на сайте суда 25 августа, вопрос не входит в зону ответственности Верховного суда, поскольку в этой инстанции можно оспорить только решения ЦИК о недействительности выборов.

«Таким образом, законодательством Республики Беларусь не предусмотрено обжалование в Верховный Суд Республики Беларусь решения Центральной комиссии <...> об отказе кандидату в Президенты Республики Беларусь в удовлетворении подобной жалобы, так как решение о признании выборов недействительными Центральной комиссией не принималось», — говорится в решении суда по жалобе Канопацкой.