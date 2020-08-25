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25.08.2020 19:59
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Верховный суд Белоруссии отклонил жалобы всех экс-кандидатов в президенты

Верховный суд Белоруссии отклонил жалобы трех экс-кандидатов на пост президента Белоруссии. На просьбу возбудить уголовное дело по итогам выборов из-за фальсификаций отказом ответили Светлане Тихановской, Анне Канопацкой и Андрею Дмитриеву.

Как сообщается на сайте суда 25 августа, вопрос не входит в зону ответственности Верховного суда, поскольку в этой инстанции можно оспорить только решения ЦИК о недействительности выборов.

«Таким образом, законодательством Республики Беларусь не предусмотрено обжалование в Верховный Суд Республики Беларусь решения Центральной комиссии <...> об отказе кандидату в Президенты Республики Беларусь в удовлетворении подобной жалобы, так как решение о признании выборов недействительными Центральной комиссией не принималось», — говорится в решении суда по жалобе Канопацкой.

Отказ в возбуждении дела обжаловать нельзя.

«1 тыс. прикрепленных бумаг с доказательствами фальсификации выборов оказались недостаточно убедительными для слуг, к сожалению, уже не закона», — прокомментировали решение ВС в штабе Светланы Тихановской.

Массовые акции протеста проходят в Минске две недели, со дня президентских выборов 9 августа. Белорусы сначала были недовольны официальными результатами, согласно которым у Лукашенко больше 80 процентов голосов, затем пылу добавили жестокие задержания и избиения в изоляторах. Несколько человек за время протестов по всей стране погибли.

На прошлой неделе сторонники экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской создали координационный совет для обеспечения транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Однако его признали неконституционным.

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Комментарии (1)

Mozg
Оперативно отклонили. Можно теперь с чистой совестью вести вооружённую борьбу, раз законные методы Лукашеску заблокировал.
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