Лавров уверен, что за белорусской оппозицией стоит Запад. Желающих подстегнуть насилие заметили
Россия предостерегает США и Евросоюз от любого вмешательства во внутренние дела Белоруссии. По словам Сергея Лаврова, мудрый народ республики обойдётся без посредничества в диалоге с властью.
Как сообщается на сайте российского МИДа, 25 августа ситуацию в Белоруссии министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, который прибыл с визитом в Москву.
Лавров заявил, что в ходе обмена мнениями акцентировал внимание на том, что Россия против попыток давить на Минск и не считает возможным навязывать посредника в диалоге «мудрого народа Белоруссии» и руководства республики, «будь то ОБСЕ, ЕС, какая-то отдельная соседняя страна».
Министр отметил, что шаг навстречу был сделан Александром Лукашенко ещё до его переизбрания, когда президент предложил провести конституционную реформу с последующей организацией выборов главы республики, парламента и органов местного самоуправления.
«Я считаю, что рука протянута всем тем, кто заинтересован в стабильной, единой Белоруссии. Она, конечно, должна быть замечена оппозицией и теми нашими западными партнерами, которые этой оппозицией сейчас руководят», — говорит Лавров.
Россия предостерегает США и Евросоюз от вмешательства во внутренние дела Белоруссии и призывает поддержать мирные демонстрации без провокации правоохранителей на применение силы.
«Желающих спровоцировать очередной виток насилия в Белоруссии мы наблюдаем, — заявляет Лавров. — Скажем, в Польше, Литве всячески выражают недовольство тем, что ситуация в Белоруссии нормализуется, и пытаются спровоцировать насильственные действия, чтобы вызвать соответствующую реакцию силовиков».
Перед визитом в Москву замгоссекретаря США встретился со Светланой Тихановской. Бывший оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии призвала к международному посредничеству для облегчения диалога с действующей властью.
Массовые акции протеста проходят в Минске две недели, со дня президентских выборов 9 августа. Белорусы сначала были недовольны официальными результатами, согласно которым у Лукашенко больше 80 процентов голосов, затем пылу добавили жестокие задержания и избиения в изоляторах. Несколько человек за время протестов по всей стране погибли.