Лавров уверен, что за белорусской оппозицией стоит Запад. Желающих подстегнуть насилие заметили

Россия предостерегает США и Евросоюз от любого вмешательства во внутренние дела Белоруссии. По словам Сергея Лаврова, мудрый народ республики обойдётся без посредничества в диалоге с властью.



Как сообщается на сайте российского МИДа, 25 августа ситуацию в Белоруссии министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, который прибыл с визитом в Москву.

Лавров заявил, что в ходе обмена мнениями акцентировал внимание на том, что Россия против попыток давить на Минск и не считает возможным навязывать посредника в диалоге «мудрого народа Белоруссии» и руководства республики, «будь то ОБСЕ, ЕС, какая-то отдельная соседняя страна».