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25.08.2020 17:08
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Путин уволил главного по изоляторам во ФСИН

Начальник управления следственных изоляторов ФСИН Владимир Бурыкин отправлен в отставку. На должности он продержался три года.

«Освободить Бурыкина Владимира Николаевича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний — начальника управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в документе, размещенном на портале правовой информации 25 августа.

Указ подписан президентом Владимиром Путиным.

На сайте ФСИН информация о заместителе Бурыкине уже убрана. До поста во ФСИН Бурыкин, по данным СМИ, возглавлял Управление ФСБ по Калужской области.

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Комментарии (1)

Maik5
Глянуть, какое у гражданина имущество нажито...
Может конфискация нужна.
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