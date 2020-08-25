Путин уволил главного по изоляторам во ФСИН

Начальник управления следственных изоляторов ФСИН Владимир Бурыкин отправлен в отставку. На должности он продержался три года.
«Освободить Бурыкина Владимира Николаевича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний — начальника управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в документе, размещенном на портале правовой информации 25 августа.
Указ подписан президентом Владимиром Путиным.
На сайте ФСИН информация о заместителе Бурыкине уже убрана. До поста во ФСИН Бурыкин, по данным СМИ, возглавлял Управление ФСБ по Калужской области.