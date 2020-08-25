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25.08.2020 15:56
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Въезд на ЗСД с Ленинского проспекта закроют с вечера и до утра

Плановые дорожные работы внесут изменения в схему движения на Западном скоростном диаметре. В ночь с 25 на 26 августа будет закрыт въезд на магистраль с Ленинского проспекта.

Как сообщает пресс-служба ООО «Магистраль Северной столицы», в августе на ЗСД восстанавливают дорожное покрытие основного хода, съездов и заездов и ремонтируют дорожное обустройство. С 22:00 25 августа до 6:00 26 августа будет полностью закрыт въезд на ЗСД с Ленинского проспекта, и водителей просят пользоваться въездами с КАД (Юг), Автомобильной или Благодатной улицы.

Ограничения движения планируются на часы минимальной транспортной нагрузки и с учетом требований к безопасности проведения работ, отмечают в МСС.

Фото: ООО «Магистраль северной столицы»
Фото: ООО «Магистраль северной столицы»

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