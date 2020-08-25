Плановые дорожные работы внесут изменения в схему движения на Западном скоростном диаметре. В ночь с 25 на 26 августа будет закрыт въезд на магистраль с Ленинского проспекта.



Как сообщает пресс-служба ООО «Магистраль Северной столицы», в августе на ЗСД восстанавливают дорожное покрытие основного хода, съездов и заездов и ремонтируют дорожное обустройство. С 22:00 25 августа до 6:00 26 августа будет полностью закрыт въезд на ЗСД с Ленинского проспекта, и водителей просят пользоваться въездами с КАД (Юг), Автомобильной или Благодатной улицы.