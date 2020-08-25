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25.08.2020 15:15
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«Интерфакс»: Встреча в «нормандском формате» отменена из-за разногласий в документах

Запланированная на 28 августа встреча политических советников «нормандского формата» была отменена.

«Встреча отменена», — сообщает 24 августа «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

Собеседник агенства подчеркнул, что причина кроется в «отсутствии согласования проектов итоговых документов». Он также отметил разногласия по бумагам со стороны Германии, Франции и Украины.

Встреча на уровне советников должна была пройти 28 августа в Париже.

«Нормандский формат» — группа из четырёх стран по урегулированию ситуации на Донбассе. Помимо Украины и России в нее входят Германия и Франции. До пандемии лидеры стран провели саммит 9 декабря прошлого года в Париже.

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