Египет откроет пирамиды и разрешит туристам передвигаться по стране
Власти Египта откроют для туристов популярные памятники и разрешат передвигаться по стране. Об этом 25 августа сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.
С 1 сентября египтяне и иностранцы смогут посетить музеи и археологические памятники, включая пирамиды Гизы, храмовые комплексы в Луксоре и Асуане. С начала осени также снимаются ограничения на поездки между городами и провинциями Египта. С октября будут возобновлены все виды круизов по Нилу.
Посещение популярных памятников и речные круизы были приостановлены в середине августа. По неофициальной информации, причиной тому стала вспышка COVID-19 в Каире.
АТОР также сообщает, что с 1 сентября всем прибывшим в эту страну туристам необходимо представить тест на отсутствие коронавируса, сделанный не более чем за три дня до приезда. Под действие новых правил теперь попадают и россияне, которые самостоятельно прилетают на египетские курорты транзитом через третьи государства (например, Стамбул или Минск).
Россия закрыла международное авиасообщение на фоне пандемии коронавируса в конце марта этого года. С 1 августа были разрешены полёты в Великобританию, Турцию и Танзанию. С 15 августа — в Швейцарию. Пока за границу можно летать из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска. О новых открытиях пока не сообщалось.