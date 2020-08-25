Египет откроет пирамиды и разрешит туристам передвигаться по стране

Власти Египта откроют для туристов популярные памятники и разрешат передвигаться по стране. Об этом 25 августа сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.



С 1 сентября египтяне и иностранцы смогут посетить музеи и археологические памятники, включая пирамиды Гизы, храмовые комплексы в Луксоре и Асуане. С начала осени также снимаются ограничения на поездки между городами и провинциями Египта. С октября будут возобновлены все виды круизов по Нилу.

Посещение популярных памятников и речные круизы были приостановлены в середине августа. По неофициальной информации, причиной тому стала вспышка COVID-19 в Каире.