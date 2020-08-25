Настоятель храма, который попросил главу Минкульта надеть платок, лишился работы

Настоятель храма Всех Святых на Мамаевом кургане Георгий Лазарев попросил министра культуры России Ольгу Любимову не заходить в церковь без платка. И после этого сменил работу.

Как пишет 25 августа V1.RU, месяц назад Любимова приезжала в Волгоград на открытие отреставрированной «Родины-матери». По пути делегация чиновников решила заглянуть в храм Всех Святых. Но министр не надела платок и получила замечание от настоятеля. С этим в издании связывают последующую кадровую перестановку.

Теперь настоятелем храма Всех Святых на Мамаевом кургане назначен протоиерей Алексей Маслов, ректор Царицынского православного университета и руководитель епархиального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ. Отец Георгий Лазарев в свою очередь заявил, что написал прошение митрополиту и попросил его о переводе сам, а «все остальное оставляет между строк».