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25.08.2020 14:57
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Настоятель храма, который попросил главу Минкульта надеть платок, лишился работы

Настоятель храма Всех Святых на Мамаевом кургане Георгий Лазарев попросил министра культуры России Ольгу Любимову не заходить в церковь без платка. И после этого сменил работу.

Как пишет 25 августа V1.RU, месяц назад Любимова приезжала в Волгоград на открытие отреставрированной «Родины-матери». По пути делегация чиновников решила заглянуть в храм Всех Святых. Но министр не надела платок и получила замечание от настоятеля. С этим в издании связывают последующую кадровую перестановку.

Теперь настоятелем храма Всех Святых на Мамаевом кургане назначен протоиерей Алексей Маслов, ректор Царицынского православного университета и руководитель епархиального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ. Отец Георгий Лазарев в свою очередь заявил, что написал прошение митрополиту и попросил его о переводе сам, а «все остальное оставляет между строк».

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Комментарии (8)

тат2007amg
Вертикаль, тудыть её в качель..
Vahmistroff
Хорошая новость!
***_555
Тёрки пауков со змеями.
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