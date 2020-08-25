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25.08.2020 12:48
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Росгвардия поблагодарила основателя проекта «Омбудсмен полиции» за объективность, а потом передумала

Паблик «Омбудсмен полиции» 25 августа сообщает о том, что в ответ на просьбу его основателя Владимир Воронцова, который сейчас находится в СИЗО, дать ему рекомендацию, Росгвадия выразила ему благодарность за объективность. Через пару часов после новости ТАСС, ведомство решило поспорить о формулировках.

Как сообщает агентство, в документе, который поступил в канцелярию СИЗО-4 Москвы, говорится о том, что Воронцову признательны за то, что «доводил до сведения общества объективную информацию о деятельности ведомства».

Росгвардия после сообщения решило уточнить свою позицию. Так, как пишет «Подъем», что всего лишь «обозначили признательность».

При этом официальный представитель ведомства Валерий Грибакин разъяснил, что речь идет о деятельности Воронцова до задержания:

«В представленном адресату ответе о характеристике не говорилось о благодарности, а была обозначена «признательность за конструктивное взаимодействие» (дословно!), которое осуществлялось в более ранний период до задержания и заключения под стражу гражданина В. А. Воронцова».

Владимир Воронцов является фигурантом, как минимум, 14 уголовных дел, которые возбудил Следком. Ему инкриминируется оскорбление представителя власти за публикаций в социальной сети «ВКонтакте», вымогательство, клевета , а также незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов. Сам он считает, что это результат его разоблачений сотрудников полиции и их деятельности.

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