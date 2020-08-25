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25.08.2020 12:05
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Водитель «Хонды», устроивший массовое ДТП с погибшим на Народного Ополчения, получил 3 года условно

Кировский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о ДТП со смертельным исходом, произошедшему в мае 2019 года на проспекте Народного Ополчения. В столкновении четырех автомобилей погиб один человек и пострадали двое.

Как сообщает 25 августа объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 29 мая 2019 года подсудимый ехал на автомобиле Honda Accord по проспекту Народного Ополчения в направлении от улицы Лени Голикова к улице Козлова. Около 12:58, приближаясь к дому 147, корпус 2, около которого и произошло ДТП, он разогнался до скорости более 120 км/ч при разрешенных 60 км/ч.

Впереди в соседней, левой, полосе с меньшей скоростью ехал KIA Rio. Водитель «Хонды» пошел на опережение и, когда начал перестраиваться в левый ряд, не выдержал безопасный интервал и столкнулся с «КИА». После этого Honda вылетела на «встречку» и столкнулась с Volkswagen Touareg и Toyota RAV4, а KIA наехала на поребрик и опрокинулась.

Очевидцы сообщали, что Honda и KIA гонялись друг с другом «по всему Народного Ополчения». Обстоятельства, предшествовавшие столкновению, заснял один из автомобилистов.

В результате аварии водителя «Рио» увезли в тяжелом состоянии. В 14:30 того же дня он скончался в больнице. Также пострадал передний пассажир «Хонды», травмы были оценены как тяжкий вред здоровью. Ранее сообщалось, что водитель и пассажирка «Аккорда» получили травмы средней тяжести.

В отношении водителя «Хонды» было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем, повлекшее по неосторожности смерть человека). На суде мужчина свою вину признал полностью. Его признали виновным и приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишением прав на 3 года.

Также суд взыскал с водителя компенсацию морального вреда в пользу троих потерпевших — в общей сложности 6 миллионов 700 тысяч рублей.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (10)

Danik
Условно за 120 км в час. Да, перед Ефремовым извиниться надо тогда. Ну и суд! Ну и государство! Просто издевательство над здравым смыслом.
262217121
Ну а чо, стаканчики в пут.гвардейцев не кидал, в пикете с Конституцией в руках не стоял.
За что его сажать?
Olen
Видимо скидку дали за то что выпилил такого же отморозка.
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