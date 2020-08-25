Кировский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о ДТП со смертельным исходом, произошедшему в мае 2019 года на проспекте Народного Ополчения. В столкновении четырех автомобилей погиб один человек и пострадали двое.

Как сообщает 25 августа объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 29 мая 2019 года подсудимый ехал на автомобиле Honda Accord по проспекту Народного Ополчения в направлении от улицы Лени Голикова к улице Козлова. Около 12:58, приближаясь к дому 147, корпус 2, около которого и произошло ДТП, он разогнался до скорости более 120 км/ч при разрешенных 60 км/ч.

Впереди в соседней, левой, полосе с меньшей скоростью ехал KIA Rio. Водитель «Хонды» пошел на опережение и, когда начал перестраиваться в левый ряд, не выдержал безопасный интервал и столкнулся с «КИА». После этого Honda вылетела на «встречку» и столкнулась с Volkswagen Touareg и Toyota RAV4, а KIA наехала на поребрик и опрокинулась. Очевидцы сообщали, что Honda и KIA гонялись друг с другом «по всему Народного Ополчения». Обстоятельства, предшествовавшие столкновению, заснял один из автомобилистов.

В результате аварии водителя «Рио» увезли в тяжелом состоянии. В 14:30 того же дня он скончался в больнице. Также пострадал передний пассажир «Хонды», травмы были оценены как тяжкий вред здоровью. Ранее сообщалось, что водитель и пассажирка «Аккорда» получили травмы средней тяжести. В отношении водителя «Хонды» было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем, повлекшее по неосторожности смерть человека). На суде мужчина свою вину признал полностью. Его признали виновным и приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишением прав на 3 года.