FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +16
74.42р87.90р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
25.08.2020 10:31
0
Печать

Турция не подтверждает допрос задержанных в Ливии россиян, среди которых петербуржец

Российские дипломаты заверили, что информация о допросе задержанных в Ливии россиян не подтвердилась.

«Что касается допроса Максима Шугалея и Самера Суэйфана в Турции, то достоверность этих сведений вызывает у нас сомнение. В ходе контактов с турецкими партнерами данная информация не подтвердилась», — цитирует 25 августа заявление директора консульского департамента МИД России Ивана Волынкина РИА Новости.

По его словам, российская сторона занимается вопросом задержанных россиян. МИД РФ напомнил, что министр иностранных дел Ливии Мухаммед Сияла пообещал разобраться в ситуации.

Как ранее писала «Фонтанка», Шугалей и Суэйфан отправились из Москвы в командировку 14 марта 2019 года. В Ливию они добирались через Стамбул. Такой же путь избрал еще один политтехнолог из команды Шугалея — 40-летний Александр Прокофьев. Трое россиян были отправлены в Ливию для социологического исследования, заявили в Фонде защиты национальных ценностей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний