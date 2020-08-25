Турция не подтверждает допрос задержанных в Ливии россиян, среди которых петербуржец

Российские дипломаты заверили, что информация о допросе задержанных в Ливии россиян не подтвердилась.



«Что касается допроса Максима Шугалея и Самера Суэйфана в Турции, то достоверность этих сведений вызывает у нас сомнение. В ходе контактов с турецкими партнерами данная информация не подтвердилась», — цитирует 25 августа заявление директора консульского департамента МИД России Ивана Волынкина РИА Новости.



По его словам, российская сторона занимается вопросом задержанных россиян. МИД РФ напомнил, что министр иностранных дел Ливии Мухаммед Сияла пообещал разобраться в ситуации.

