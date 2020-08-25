Красноярского бизнесмена Быкова заподозрили в организации ещё одного убийства

Красноярского бизнесмена, экс-депутата местного ЗакСа и руководителя регионального отделения партии «Патриоты России» Анатолия Быкова заподозрили в организации ещё одного убийства. Об этом 25 августа сообщает Следственный комитет России.



По информации ведомства, в ходе расследования ранее возбуждённого в отношении него уголовного дела по статье «Руководство преступным сообществом» были получены данные, что летом 2004 года Быков дал своему знакомому указание убить 42-летнего учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов из Красноярска. В качестве вознаграждения он пообещал заплатить 50 тысяч долларов, после чего тот приступил к слежке.