Красноярского бизнесмена Быкова заподозрили в организации ещё одного убийства
Красноярского бизнесмена, экс-депутата местного ЗакСа и руководителя регионального отделения партии «Патриоты России» Анатолия Быкова заподозрили в организации ещё одного убийства. Об этом 25 августа сообщает Следственный комитет России.
По информации ведомства, в ходе расследования ранее возбуждённого в отношении него уголовного дела по статье «Руководство преступным сообществом» были получены данные, что летом 2004 года Быков дал своему знакомому указание убить 42-летнего учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов из Красноярска. В качестве вознаграждения он пообещал заплатить 50 тысяч долларов, после чего тот приступил к слежке.
В начале 2005 года киллер не менее четырёх раз выстрелил в предпринимателя из пистолета ТТ у гаражного массива в краевом центре. «После убийства Быков заплатил киллеру только пятую часть от обещанного вознаграждения», — добавили в СК РФ. Расследование продолжается.
Быкова задержали и арестовали в мае 2020 года. По версии следствия, в середине 90-х у него произошёл конфликт с одним из членов возглавляемой им преступной группировки, а позже он заподозрил того же «подчинённого» в подрыве собственного автомобиля и решил ответить на всё это убийством. Двое наёмников расстреляли его «обидчика» летом 1994 года. Один из непосредственных исполнителей отбывает пожизненный срок, второй остаётся в розыске.